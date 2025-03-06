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Самая популярная легковушка Honda изменится в 12-м поколении до неузнаваемости: первые изображения 

Текст: Алексей Шмидт
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хонда цивик 2028

С тех пор, как Honda представила седан Civic 11-го поколения, прошло около четырех лет. Автомобиль обновился весной 2024 года, а теперь следующим шагом в его жизненном цикле является плановая смена генерации, намеченная на 2028 год.

Как эта популярная легковушка может поменяться в новом поколении предположил независимый художник «Theottle», ранее отметившийся в Сети множеством оказавшихся верными прогнозами.

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Неофициальный рендер Honda Civic 12 поколения

По мнению цифрового дизайнера, в новой итерации бестселлер «Хонды» в сегменте седанов и хэтчбеков переживет кардинальный редизайн, который изменит его почти до неузнаваемости. 

В экстерьере машины могут использовать решения, которые ранее были опробованы в возрожденной модели Honda Prelude. 

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Неофициальный рендер Honda Civic 12 поколения

Если это окажется действительно так, то новому Civic достанется зауженная головная оптика со светодиодными «бровями» дневных ходовых огней сверху, отсутствие решетки радиатора, которую заменит большой нижний воздухозаборник в более простом по форме бампере, низкий капот и переделанные боковины.

Изменения сзади окажутся не менее революционными, чем спереди, получив совершенно новый блок фонарей с надписью Honda посередине, бампер с имитацией диффузора и небольшой спойлер, встроенный в крышку багажника.

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Гибридная система Honda Prelude нового поколения

Как и в случае с родственным Prelude, свежий Honda Civic может получить гибридную систему нового поколения e:HEV, которая будет включать в себя 1,5- и 2-литровые атмосферные ДВС, работающие по циклу Аткинсона. 

Традиционных двигателей сгорания под капотом «Сивика», скорее всего, больше не будет, а в будущем эта модель и вовсе имеет высокие шансы трансформироваться в чистый электрокар. 

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Фото:Theottle/YouTube

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