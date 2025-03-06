В России стал доступен легендарный 7-местный минивэн американцев

Chrysler Voyager

Знаменитый однообъемник Voyager появился в арсенале моделей компании Chrysler еще в конце 80-х. Автомобиль пользовался на американском рынке большим спросом, но впоследствии был заменен на модель Pacifica.

В начале осени прошлого года компания Stellantis, владеющая брендом Chrysler, вернула Voyager в обойму, а теперь он стал доступен не только в Штатах, но и в России.

Как выяснил «Daily-Motor», на российском рынке начали предлагаться параллельно импортированные минивэны Chrysler Voyager. Автомобили 2025 производственного года доступны как в живом виде, так и под заказ.

Их оснащение включает в себя электрический привод задних сдвижных дверей и багажника, мультимедийную систему с 10,1-дюймовым дисплеем (Uconnect 5), кожаный салон, подогрев сидений и рулевого колеса, 3-зонную климатическую систему, адаптивный «круиз» и многое другое.

Салон Chrysler Voyager

Кроме того, для машины предусмотрена знаменитая «крайслеровская» система Stow’n Go, позволяющая сложить спинки задних сидений, образовав при этом длинный ровный пол.

Chrysler Voyager, приехавший в Россию, оснащается безальтернативным для него 3,6-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 291 лошадиную силу и 355 Нм максимального крутящего момента.

В качестве трансмиссии в машине предусмотрена 9-скоростная АКПП. Привод машины может быть только передним.

Что касается цен, то американский минивэн стоит в России гораздо дороже, чем у себя на родине. В США за Chrysler Voyager просят от 39 тысяч 995 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей), однако на нашем рынке ввезенные по «серому» импорту машины оценены минимум в 5 миллионов 720 тысяч рублей.