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Флагманский минивэн Nissan, который бросит перчатку Toyota Alphard, дебютирует в октябре 2026 года

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Nissan анонсировала планы по выпуску нового поколения своего флагманского минивэна Elgrand, который обещают представить уже в следующем году. В качестве ориентировочной даты премьеры машины называется октябрь 2026-го. 

Автомобиль обещает получить серьезные визуальные изменения, а также обзавестись новой технической частью, которая позволит ему более успешно соперничать с бестселлером Toyota Alphard.

По информации японских СМИ, новая генерация Nissan Elgrand переймет во внешности элементы концепт-кара Hyperstar, обзаведясь футуристичными линиями кузова, культовыми горизонтальными светодиодными блоками головной оптики и задних фонарей, а также LED-блоками дневных ходовых огней в стиле бумеранга. 

Кроме них машине достанется по-новому оформленная решетка радиатора и перекроенный салон.

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Слайд с анонсом нового Nissan Elgrand

Внутри минивэна должна дебютировать 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов, а также 9 или 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой интеллектуального помощника Amazon Alexa.

Сам салон Elgrand может оказаться просторнее, чем был у его предшественника, получив сразу три варианта компоновки: 7-местную, 8-местную и ультра-роскошную 4-местную.

Приводить в движение Nissan Elgrand новой генерации, по слухам, будет гибридная система e-Power второго поколения, работающая на базе нового 2-литрового бензинового ДВС.

Связку ей составит электродвигатель и аккумуляторная батарея, которые в совокупности обеспечат машине мощность 200 лошадиных сил. 

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