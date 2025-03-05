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Рестайлинговый 7-местный минивэн Toyota Sienna показался на реалистичных изображениях

Текст: Михаил Романченко
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Основной силой на рынке минивэнов для Toyota в последние годы являются модели Alphard и Sienna. И если первый ориентирован на богатых потребителей, то второй адресован семейному потребительскому рынку. Вскоре Sienna пройдет через обновление, которое может в значительной степени изменить ее дизайн.

Как эта популярная 7-местная модель изменится с рестайлингом предсказал независимый дизайнер «Theottle».

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Фото актуального минивэна Toyota Sienna

Художник предполагает, что Toyota Sienna пройдет через комплексное переосмысление дизайна, которое приведут к общему виду с линейкой моделей Crown, а также гибридом Prius и седаном Camry новых поколений.

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Неофициальный рендер обновленного минивэна Toyota Sienna

Машине достанется узкая двухуровневая оптика, решетка радиатора, встроенная в бампер и выкрашенная в цвет кузова, а также другие задние фонари и боковины.

В основе нового минивэна будет лежать платформа TNGA-K. Размеры 7-местной модели, по слухам, будут увеличены, чтобы обеспечить солидный объем внутреннего пространства. 

Длина новой Sienna может достигнуть 5180 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1780 мм. Если эта информация подтвердится, то на этот раз эта модель окажется крупнее Alphard.

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Неофициальный рендер обновленного минивэна Toyota Sienna

Внутри обновленной «Сиенны» может дебютировать свежий дизайн-код, опробованный в семействе моделей Crown. Его главными «фишками» являются двойной 12,3-дюймовый экран, объединяющий в себе дисплеи мультимедийной системы и цифровой «приборки». 

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Интерьер модели Toyota Crown Signia

Перемен в технической части минивэна, скорее всего, ждать не стоит. Новая Sienna должна продолжить использовать нынешнюю гибридную систему пятого поколения с 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором и электрическим двигателем, связку которым составит аккумуляторная батарея.

Также не исключен вариант, при котором новинке достанется подключаемая гибридная версия PHEV и даже полностью электрическая модификация.

Премьеру новой Toyota Sienna ждут в 2026 году.

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Фото:Theottle/YouTube

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