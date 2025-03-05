Новый недорогой рамный внедорожник Toyota могут представить раньше, чем все думают

В 2023 году Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser 250, вместе с которым анонсировал появление у него младшего брата.

Автомобиль, которому предстоит оказаться самым недорогим предложением в семействе «Ленд Крузеров», должен был получить компактные размеры, но сохранить рамное шасси.

Предполагалось, что премьера такой машины состоится ориентировочно летом 2025 года, но, похоже, внедорожник может увидеть свет даже раньше.

Официальный тизер нового рамного компактного внедорожника Toyota

Японский портал «BestCarWeb» сообщает, что презентация мини-Land Cruiser, который могут назвать LandCruiser FJ, состоится в течение марта. Это гораздо раньше, чем его дебют предполагали ранее.

Утверждается, что машина будет использовать лестничную раму, а также получит размеры, которые окажутся сопоставимы с кроссовером Corolla Cross по длине и ширине, но внедорожник будет выше городского «паркетника».

Приводить в движение автомобиль, скорее всего, предстоит 2,7-литровому рядному 4-цилиндровому бензиновому двигателю, мощность которого пока не раскрывается.

Кроме того, японские инсайдеры назвали даты предполагаемых премьер других ожидаемых моделей местного автопрома.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Leaf

По информации журналистов, в октябре 2025 года свет увидит новое спорткупе Toyota GR Super Sport, а также электрическое кросс-купе Nissan Leaf. А последней важной премьерой этого года среди японских компаний станет новое поколение кроссовера Mazda CX-5, дебют которого якобы запланирован на декабрь.