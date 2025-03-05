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Новый недорогой рамный внедорожник Toyota могут представить раньше, чем все думают

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2023 году Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser 250, вместе с которым анонсировал появление у него младшего брата.

Автомобиль, которому предстоит оказаться самым недорогим предложением в семействе «Ленд Крузеров», должен был получить компактные размеры, но сохранить рамное шасси.

Предполагалось, что премьера такой машины состоится ориентировочно летом 2025 года, но, похоже, внедорожник может увидеть свет даже раньше.

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Официальный тизер нового рамного компактного внедорожника Toyota

Японский портал «BestCarWeb» сообщает, что презентация мини-Land Cruiser, который могут назвать LandCruiser FJ, состоится в течение марта. Это гораздо раньше, чем его дебют предполагали ранее. 

Утверждается, что машина будет использовать лестничную раму, а также получит размеры, которые окажутся сопоставимы с кроссовером Corolla Cross по длине и ширине, но внедорожник будет выше городского «паркетника».

Приводить в движение автомобиль, скорее всего, предстоит 2,7-литровому рядному 4-цилиндровому бензиновому двигателю, мощность которого пока не раскрывается. 

Кроме того, японские инсайдеры назвали даты предполагаемых премьер других ожидаемых моделей местного автопрома. 

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Leaf

По информации журналистов, в октябре 2025 года свет увидит новое спорткупе Toyota GR Super Sport, а также электрическое кросс-купе Nissan Leaf. А последней важной премьерой этого года среди японских компаний станет новое поколение кроссовера Mazda CX-5, дебют которого якобы запланирован на декабрь.

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Фото:bestcarweb.jp, toyota
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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