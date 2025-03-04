Для нового поколения кроссовера Volkswagen T-Roc обозначили двигатели

Компания Volkswagen начала продажи кроссовера T-Roc восемь лет назад, обновив эту модель в 2021 году. Вскоре эта модель должна перейти во второе поколение, но технических подробностей о нем до сих пор не было. До сегодняшнего дня.

Агрегатную линейку реформенного T-Roc случайно раскрыл глава итальянского офиса Volkswagen Андреа Алесси, заявивший, что продавать новинку хотят с полностью гибридным двигателем.

Подзаряжаемая система не будет иметь ничего общего с остальными электрифицированными силовыми установками компании, которые ранее использовались в «Фольксвагенах».

Утекший в Сеть скрин с дизайном нового VW T-Roc из бортовой системы VW

По словам топ-менеджера VW, новый T-Roc окажется совершенно новой моделью с немного большими размерами, чем были ранее. Машина обновится во всех компонентах и особенно с точки зрения линейки двигателей, которую серьезно расширят.

Журналисты считают, что кроссовер будут комплектовать бензиновым 1,5-литровым мотором в трех мощностных версиях: 115, 130 и 150 лошадиных сил. Они станут доступны в дополнение к 2-литровому «дизелю», который изначально планировалось вывести из гаммы этой модели.

Что касается производительности гибридов, то их мощность может составить 204 и 272 л.с. в зависимости от версии.

Прототип нового поколения VW T-Roc

Пару всем вариантам моторов, как и прежде, будет составлять механическая коробка передач или роботизированная трансмиссия DSG, а также система переднего или полного привода 4Motion.

Презентация нового поколения Volkswagen T-Roc запланирована на середину этого года.