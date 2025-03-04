Новому электрическому Volkswagen Golf 9 GTI обещают сохранить ДНК предшественников

Компания Volkswagen уже приступила к работе над «заряженной» версией своего будущего электрического хэтчбека Golf. В девятом поколении эта знаменитая модель немецкой марки должна полностью перейти на электротягу, но несмотря на это получить шильдик GTI.

Инженеры и маркетологи уже ломают голову, как сделать машину похожей на автомобиль с ДВС. Рассматриваются варианты с имитацией звука двигателя внутреннего сгорания и переключениями коробки передач.

Первые прототипы таких машин уже выехали на тесты, что дает о них некоторую информацию.

Спекулятивный рендер 9 поколения Volkswagen Golf

Инсайдеры полагают, что Golf 9 будет представлен в 2028 или 2029 году. Автомобиль построят на новейшей платформе SSP, разработанной совместно с инженерами Rivian.

«Заряженная» версия этой модели с индексом GTI может появиться в 2030 году и, вероятно, будет использовать переменное распределение крутящего момента между колесами. Таким образом инженеры Volkswagen могут сохранить в машине ДНК прошлых моделей, при этом кардинально сменив ее техническое направление.

Но это еще не все. Указанное управление крутящим моментом в новом электрическом Golf GTI может быть реализовано не полностью программным обеспечением, а с привлечением механической составляющей.

Концептция хэтчбека VW ID.2 GTI

К примеру в спортивном хэтчбеке ID.2 GTI, который будет представлен в конце 2026 года и появится в продаже в 2027-м, Volkswagen собирается задействовать механически блокирующийся дифференциал с электронным управлением.

Впрочем, пока все это слухи, а официальные лица «Фольксваген» подтвердили, что мнения в этих технических аспектах между руководством и инженерами разделились.

Чтобы принять окончательное решение у компании еще есть некоторое время. Презентовать электрический Golf GTI немцы планируют ориентировочно только через пять лет.