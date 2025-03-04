ДомойАвтоновости сегодняНовому электрическому Volkswagen Golf 9 GTI обещают сохранить ДНК предшественников

Новому электрическому Volkswagen Golf 9 GTI обещают сохранить ДНК предшественников

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
volkswagen golf gti db2024au00101 large ixnb 1

Компания Volkswagen уже приступила к работе над «заряженной» версией своего будущего электрического хэтчбека Golf. В девятом поколении эта знаменитая модель немецкой марки должна полностью перейти на электротягу, но несмотря на это получить шильдик GTI. 

Инженеры и маркетологи уже ломают голову, как сделать машину похожей на автомобиль с ДВС. Рассматриваются варианты с имитацией звука двигателя внутреннего сгорания и переключениями коробки передач. 

Первые прототипы таких машин уже выехали на тесты, что дает о них некоторую информацию. 

vw golf mk9 everything we know about the new all electric people s car 1 1
Спекулятивный рендер 9 поколения Volkswagen Golf

Инсайдеры полагают, что Golf 9 будет представлен в 2028 или 2029 году. Автомобиль построят на новейшей платформе SSP, разработанной совместно с инженерами Rivian. 

«Заряженная» версия этой модели с индексом GTI может появиться в 2030 году и, вероятно, будет использовать переменное распределение крутящего момента между колесами. Таким образом инженеры Volkswagen могут сохранить в машине ДНК прошлых моделей, при этом кардинально сменив ее техническое направление.

Но это еще не все. Указанное управление крутящим моментом в новом электрическом Golf GTI может быть реализовано не полностью программным обеспечением, а с привлечением механической составляющей. 

main 1
Концептция хэтчбека VW ID.2 GTI

К примеру в спортивном хэтчбеке ID.2 GTI, который будет представлен в конце 2026 года и появится в продаже в 2027-м, Volkswagen собирается задействовать механически блокирующийся дифференциал с электронным управлением.

Впрочем, пока все это слухи, а официальные лица «Фольксваген» подтвердили, что мнения в этих технических аспектах между руководством и инженерами разделились. 

Чтобы принять окончательное решение у компании еще есть некоторое время. Презентовать электрический Golf GTI немцы планируют ориентировочно только через пять лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Volkswagen, Theottle

Читайте также:

Последние новости:

Долгожданный минивэн Mitsubishi Delica D:6 станет подключаемым гибридом...

Сколько стоит обслуживание гиперкара на примере Koenigsegg

Suzuki Jimny превратили в идеальную игрушку для бездорожья

Самый популярный автомобиль Toyota сделают в новом поколении...

Новый Nissan Patrol Y63 оказался гораздо быстрее Toyota...

Раскрыт список автомобилей, которые проедут без поломок 320...

Угонщики в Японии открыли охоту на внедорожники Toyota...

Седан Hyundai Sonata не узнают в новом поколении:...

Mitsubishi может вернуть новой Delica звание идеального автомобиля...

В Китае научились делать копии Porsche Cayenne, Mercedes...

Фейслифтинг минивэна Honda Odyssey: первые изображения

В некогда популярном в России кроссовере Hyundai ix35...

Навороченный и очень редкий Ford Escort продали за...

Самыми долговечными автомобилями на «вторичке» назвали японские машины

Новый Citroen C5 Aircross хочет отобрать покупателей у...

Очереди на тест-драйв нового автомобиля Xiaomi достигли в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+