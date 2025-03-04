Suzuki Jimny превратили в идеальную игрушку для бездорожья

Внедорожник Suzuki Jimny является выдающейся машиной с точки зрения проходимости, которую обеспечивает ей короткая колесная база, низкие свесы и честная система полного привода. Но для некоторых даже этих качеств недостаточно и они берутся за сложные проекты превращения своих машин в монстров бездорожья.

Один из таких машин недавно выставили на продажу на онлайн-аукцион «eBay». Автором автомобиля является компания Mocho Fabrication из Великобритании, которая не только превратила внедорожник в пикап, но и сделала это максимально нетривиальным способом, наделив машину еще одной парой колес.

Шестиколесный Suzuki Jimny, выставленный на торги eBay

В основу проекта лег обычный «Джимни» 2019 года выпуска. Тюнеры добавили ему третью ось сзади, попутно удлинив кузов для установки грузового отсека. Все шесть колес обуты в грязевые покрышки, которые обеспечивают машине идеальный зацеп на бездорожье.

Часть изменений произошли внутри пикапа, где британское тюнинг-ателье провело небольшой косметический ремонт.

Сиденья и дверные карты были отделаны черной и светло-серой стеганой кожей, а стандартная мультимедийная система была заменена на «мультимедийку» Kenwood.

Согласно описанию к лоту, автомобиль проехал за шесть лет всего 11 тысяч километров и находится в идеальном состоянии. Под его капотом трудится стоковый 1,5-литровый атмосферный мотор, выдающий 103 лошадиные силы и 134 Нм крутящего момента.

Ассистирует двигателю 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия, передающая мощность на четыре из шести колес через стандартную систему полного привода.

За необычный Jimny собираются выручить 56 тысяч 700 долларов или чуть дороже 5 миллионов рублей. Это примерно в 10-20 раз дешевле, чем стоит знаменитый люксовый шестиколесный Mercedes G63 AMG 6×6.