Седан Hyundai Sonata не узнают в новом поколении: изображения

В модельной линейке компании Hyundai седан Sonata появился еще в середине 80-х. С той поры минуло уже 40 лет, а сам этот автомобиль успел за это время сменить семь поколений.

Актуальная по счету, восьмая генерация «Сонаты», дебютировала весной 2019-го, обновившись в 2022-м. А теперь эту ключевую модель в гамме корейского автопроизводителя может ждать переход в новое, девятое поколение.

Дизайн-студия «KKSStudio» из Южной Кореи вооружилась собственными источниками и стилем новых моделей Hyundai, продемонстрировав возможный дизайн новой Sonata.

Неофициальный рендер новой Hyundai Sonata

По мнению независимых художников, новая генерация этой модели может пережить кардинальные перемены в экстерьере.

На опубликованном в Сети неофициальном рендере «Сонату» показали в совершенно новом внешнем виде. Машине достался дизайн, который местами сильно перекликается с концепт-каром Hyundai N Vision, впервые представленным в июле 2022 года.

От плавных линий прежней Sonata не осталось и следа. Вместо этого кузов автомобиля выполнили с оглядкой на ретро-мотивы и использовали в его оформлении строгие линии.

Неофициальный рендер новой Hyundai Sonata

Характерной особенностью новой «Сонаты», показанной на неофициальных рендерах, стала прямоугольная оптика, контрастирующая с пластиковыми накладками спереди, простыми боковинами и потайными ручками дверей.

Никаких технических подробностей о потенциально готовящемся новом поколении крупного седана Hyundai пока не приводится.

Не исключено, что машина пойдет по пути электрификации и будет оснащена исключительно гибридными силовыми установками с увеличенным запасом хода на электротяге.