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В некогда популярном в России кроссовере Hyundai ix35 нашли неприятную техническую проблему

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Много лет назад, на заре популярности третьего поколения Kia Sportage параллельно в России продавался его клон – «паркетник» ix35.

Машина пользовалась неплохим спросом и пришлась по душе тем, кому нравился ее азиатский дизайн, который сильно контрастировал с более европейским «Спортейджем».

Недавно обнаружилось, что в таких автомобилях есть серьезная проблема, которая может привести к их возгоранию. Выяснилось это в Австралии, где накануне был объявлен отзыв почти 9 тысяч экземпляров ix35.

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Hyundai ix35 2012 года выпуска для рынка Австралии

Причина сервисной кампании звучит следующим образом: «Из-за производственного дефекта тормозная жидкость может просочиться в модуль управления антиблокировочной тормозной системы (ABS), что создает риск короткого замыкания, приводящего к возгоранию моторного отсека автомобиля во время езды или на стоянке».

Владельцам неисправных ix35 (2012-2013 годов выпуска) в Австралии советуют парковать машины на открытом пространстве вдали от легковоспламеняющихся материалов и конструкций до тех пор, пока их автомобили не пройдут процедуру ремонта.

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Hyundai ix35 2012 года выпуска для рынка Австралии

Примечательно, но ранее из-за аналогичной проблемы Hyundai была вынуждена отозвать два других своих популярных автомобиля – Tucson и Veloster. Оказалось, что в них имеет место тот же самый дефект, приводящий к пожару. 

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Фото:Hyundai

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