Фейслифтинг минивэна Honda Odyssey: первые изображения

Модельная линейка Honda сегодня включает в себя сразу несколько моделей Odyssey. Первая продается в Китае и Японии, а вторая выпускается и предлагается исключительно в США. Последняя прошла через плановое обновление в прошлом году, а в ближайшие годы ее ждет фейслифтинг.

Какие изменения он привнесет в экстерьер этой модели показал дизайнер студии «Autoya».

Неофициальный рендер фейслифтингового Honda Odyssey

Независимый художник уверен, что реформенный японский минивэн обзаведется пересмотренным бампером и решеткой радиатора, а также увеличенной окантовкой блоков противотуманных фар, переработанным задним бампером и новым вариантом колесных дисков, которые получат несколько свежих цветов.

Неофициальный рендер фейслифтингового Honda Odyssey

Часть изменений может произойти даже в салоне автомобиля, где дизайнер ждет от него появления другого руля и переделанной передней панели, которая объединит в себе экраны виртуальной комбинации приборов и мультимедийной системы.

Слева рендер фейслифтингового Honda Odyssey, справа – фото актуального минивэна

А вот на технические перемены в модернизированном Honda Odyssey, скорее всего, надеяться не стоит.

Рестайлинг прошлого года сохранил под его капотом 3,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель V6, выдающий 284 лошадиные силы. Мотор работает в связке с 10-скоростной АКПП и передним приводом.

Расход топлива машины составляет 10,7-литра на 100 километров в смешанном цикле, 8,4-литра на 100 км при езде по шоссе и 12,4-литра при городском режиме эксплуатации.