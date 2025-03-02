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Новый Citroen C5 Aircross хочет отобрать покупателей у Peugeot 3008: как он будет выглядеть

Текст: Ростислав Архипов
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Компания Citroen разрабатывает новое поколение компактного кроссовера C5 Aicross, который обещают представить уже совсем скоро. Машина, которой не удалось бросить вызов бестселлеру Peugeot 3008 по продажам, попытает счастье во второй раз. И, возможно, теперь этот эксперимент увенчается успехом. 

На днях независимый дизайнер Дидье Рик и портал «Automobile-Magazine» продемонстрировали собственное видение проекта нового поколения Citroen C5 Aircross, которое может ждать кардинальная визуальная разница с предшественником.

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Концепт-версия кроссовера Citroen C5 Aircross

Машина может унаследовать черты одноименного концепт-кара, представленного в 2024 году.

Преображение ждет головную оптику автомобиля, которая сменит и без того замысловатую форму на более современный рисунок, а также решетку радиатора. Для последней в передней части кузова «паркетника» практически не останется свободного места из-за смены технического направления модели.

la planche de bord du futur citroen c5 aircross sera spectaculaire
Неофициальный рендер экстерьера и интерьера нового поколения Citroen C5 Aircross

Кроме того, компакт-кроссовер может обзавестись более сложным по конструкции бампером, переделанными боковинами, модернизированной кормой и новейшим оформлением салона с 2-спицевым рулем, цифровой комбинацией приборов, мультимедийной системой в виде планшета и сенсорным блоком управления климатом. 

Уже известно, что на этот раз Citroen C5 Aircross окажется гибридом и избавится от дизельного двигателя. Машина получит подзаряжаемую бензино-электрическую установку, развивающую 136 лошадиных сил мощности. Привод автомобиля, как и раньше, можно будет выбирать из переднего или полного.

Презентовать новинку, с которой Citroen отправится в новый поход на Peugeot, собираются до середины 2025 года. 

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Фото:Didier Ric/automobile-magazine.fr

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