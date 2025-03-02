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Очереди на тест-драйв нового автомобиля Xiaomi достигли в Китае 2 недель

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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На днях китайский автопроизводитель Xiaomi объявил о начале продаж новой версии своего «батарейного» седана SU7, который наделили приставкой Ultra. Машина, как и простая версия этой 4-дверки, вызвала неподдельный интерес публики, проявившийся еще до планов фактически покупки.

В первые выходные после старта продаж SU7 Ultra в фирменных магазинах Xiaomi Home начал выстраиваться бесконечный поток потенциальных покупателей, которые записывались на тест-драйв новинки.

Людей оказалось настолько много, что каждому новому человеку, оформившему запись на это мероприятие, придется ждать своей очереди около 2 недель.

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Дилерский центр Xiaomi в Китае

Что интересно, в «Ксяоми» говорят, что при определении очереди для тест-драйва SU7 Ultra отдают приоритет потенциальным покупателям машины. При этом по каким критериям определяется желание и способность человека приобрести этот автомобиль не уточняется.

Напомним, Xiaomi SU7 Ultra стоит от 529 тысяч 900 юаней или 6,5 миллиона рублей по нынешнему курсу. Уже в первый день с момента начала продаж в Китае дилеры компании собрали свыше 15 тысяч заказов. 

Для тех, кто уже успел заказать обычный седан SU7, но еще не получил его в рамках доставки, существует возможность отказаться от машины и перейти на заказ версии Ultra в течение установленного регламентом срока. 

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Xiaomi SU7 Ultra

Главное отличие Xiaomi SU7 Ultra от простой 4-дверки SU7 кроется в дизайне и технической части.

Машина оснащается дополнительным обвесом, выполненным из углепластика, использует логотип на капоте из 24-каратного золота, специальные тормоза, диффузор для создания высокого уровня прижимной силы и три электрических двигателя, совокупная отдача которых равна 1527 лошадиным силам.

С места до 100 км/ч версия Ultra разгоняется всего за 2,1-секунды, что является одним из лучших показателей среди серийных автомобилей в мире. 

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Фото:Xiaomi

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