В Японии обещают новому Toyota Harrier мощность свыше 300 л.с. и расход топлива 4,2-литра на 100 км

Нынешнее, четвертое по счету поколение кроссовера Toyota Harrier в строю с 2020 года. Автомобиль построен на той же платформе, что и RAV4, но превосходит своего глобального родственника в размерах и отличается собственным дизайном.

В ближайший год «Харриер» должен сменить поколение, вместе с которым машину ждут кардинальные перемены как во внешности, так и «технике».

Как сообщают японские инсайдеры, Toyota собирается заметно преобразить дизайн Harrier, наделив его новой С-образной оптикой, плавно перетекающей в многоуровневую решетку радиатора и сложный по конструкции бампер.

Длина автомобиля может увеличиться на 10 мм, ширина прибавить 5 мм, а высота, напротив, снизиться на 20 мм.

Toyota Concept Sport Crossover (2022)

Оформление «передка» машины собираются подогнать под формат прототипа Concept Sport Crossover, представленного в 2022 году. Его главной «фишкой» был необычный трехмерный кузов с обилием резких линий и покатой крышей.

По слухам, продавать новый Harrier собираются сразу с тремя силовыми установками. Младшая будет использовать 1,5-литровый мотор с турбонаддувом и выдавать 180 лошадиных сил.

Мощность 1,5-литрового бензиново-электрического мотора должна составить 230 лошадиных сил, а подключаемой гибридной системы увеличиться до 315 л.с. Последняя обеспечит машине самый низкий расход топлива – в среднем около 4,2-литра на 100 км.

Презентация нового поколения Toyota Harrier должна состояться в течение 2026 года.