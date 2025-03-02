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В Японии обещают новому Toyota Harrier мощность свыше 300 л.с. и расход топлива 4,2-литра на 100 км

Текст: Алексей Шмидт
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Нынешнее, четвертое по счету поколение кроссовера Toyota Harrier в строю с 2020 года. Автомобиль построен на той же платформе, что и RAV4, но превосходит своего глобального родственника в размерах и отличается собственным дизайном.

В ближайший год «Харриер» должен сменить поколение, вместе с которым машину ждут кардинальные перемены как во внешности, так и «технике».

Как сообщают японские инсайдеры, Toyota собирается заметно преобразить дизайн Harrier, наделив его новой С-образной оптикой, плавно перетекающей в многоуровневую решетку радиатора и сложный по конструкции бампер. 

Длина автомобиля может увеличиться на 10 мм, ширина прибавить 5 мм, а высота, напротив, снизиться на 20 мм. 

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Toyota Concept Sport Crossover (2022)

Оформление «передка» машины собираются подогнать под формат прототипа Concept Sport Crossover, представленного в 2022 году. Его главной «фишкой» был необычный трехмерный кузов с обилием резких линий и покатой крышей.

По слухам, продавать новый Harrier собираются сразу с тремя силовыми установками. Младшая будет использовать 1,5-литровый мотор с турбонаддувом и выдавать 180 лошадиных сил. 

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Мощность 1,5-литрового бензиново-электрического мотора должна составить 230 лошадиных сил, а подключаемой гибридной системы увеличиться до 315 л.с. Последняя обеспечит машине самый низкий расход топлива – в среднем около 4,2-литра на 100 км. 

Презентация нового поколения Toyota Harrier должна состояться в течение 2026 года. 

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Фото:Response, Toyota

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