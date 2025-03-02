Новый Toyota RAV4 может обрести неожиданный внешний вид: до премьеры

Кроссовер Toyota RAV4 на протяжении многих лет удерживал звание одного из самых узнаваемых автомобилей в сегменте SUV во всем мире.

Вскоре эта машина переживет заметное преображение, которое должно сделать ее дизайн еще более привлекательным. При этом существует ненулевой шанс, что он окажется по вкусу далеко не всем поклонником этой модели.

Судя по неофициальным рендерам, опубликованным австралийским журналом «CarsGuide», новая генерация RAV4 обретет неожиданный внешний вид, который можно будет проследить по дизайну ее передней части кузова.

Тестовый прототип нового Toyota RAV4

«Передок» автомобиля могут оформить в стиле нынешних Camry и Prius, наделив популярный кроссовер C-образным кластером фар, новой решеткой радиатора и спортивным бампером, которые в совокупности обеспечат автомобилю новое лицо.

Реформенный кроссовер с большой долей вероятности будет построен на улучшенной платформе TNGA-K с растянутой колесной базой и длиной кузова. Это должно позволить увеличить объем внутреннего пространства для пассажиров и их багажа.

Внутреннее убранство машины, по слухам, выполнят в стиле нового поколения Crown, установив в салоне RAV4 аналогичный двойной 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, совмещенный с цифровой комбинацией приборов.

Интерьер Toyota Crown Sport

Что касается производительности, то под капотом новинки ждут появления бензиново-электрической гибридной системы пятого поколения, а также прежнего подключаемого гибридного силового агрегата на базе 2,4-литрового турбированного ДВС.

Не исключено, что в новом поколении RAV4 полностью лишится чисто бензиновых версий, как это произошло несколько лет назад с североамериканской Camry.

Премьеру новинка Toyota, по слухам, должна справить совсем скоро. Инсайдеры пишут, что презентация машины может состояться уже в апреле.