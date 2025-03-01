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Прощай Subaru: новая Toyota GR86 может оказаться коллаборацией с Mazda 

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Toyota Gazoo Racing планирует большой объем новых моделей, которые появятся в ближайшие годы. Среди них значится возрожденная Celica и преемник MR2. Казалось, что обе эти новинки сделают купе GR86 ненужным, но это не так. Журналисты из Японии сообщают, что новое поколение этого спортивного автомобиля уже находится в разработке.

Оригинальная Toyota 86 появилась на свет в конце 2011 года, а в 2020-м сменила название на GR86. Следующее поколение этой модели должно дебютировать в 2027 году. 

Еще интереснее выглядят другие слухи. Если ранее GR86 разрабатывался совместно с Subaru, у которой была собственная версия этой модели с индексом BRZ, то в новой генерации купе «Тойоты» создадут при помощи инженеров Mazda. 

О том, что над новинкой Toyota будут работать в том числе «маздовцы», рассказал портал «BestCarWeb», который раскрыл о проекте ранее неизвестные подробности.

Неофициальный рендер Toyota GR86

По данным японских журналистов, новый GR86 будет построен на легкой платформе и сохранит переднемоторную и заднеприводную компоновку. В качестве такой «тележки» может выступить модифицированная архитектура Lexus LS. 

По слухам, для машины будет не 2,4-литровый атмосферный оппозитник Subaru, а собственный 1,6-литровый 3-цилиндровый турбомотор от GR Yaris и GR Corolla. Его мощность должна составить около 300 лошадиных сил.

Кроме того, не исключается вариант, при котором у этого двигателя будет гибридная версия, способная еще больше увеличить его производительность и эффективность.

Альтернативным вариантом инсайдеры называют новый 2-литровый 4-цилиндровый ДВС с турбиной, который дебютировал в концепте GR Yaris M на автосалоне в Токио. Его отдача составляет в базовой версии 296 л.с.

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Фото:BestCarWeb.jp

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