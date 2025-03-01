ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение культового пикапа Toyota избавили от камуфляжа

Новое поколение культового пикапа Toyota избавили от камуфляжа

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
хайлакс

Начало этого года ознаменовалось утечками в Сеть фотографий нового поколения мирового пикапа-бестселлера Toyota Hilux. Культовый японский утилитарник готовится к плановой смене генераций, которая может привнести в его дизайн первые за долгие годы существенные перемены. 

Показать всех их взялся цифровой дизайнер «Theottle» из Малайзии, который воспользовался шпионскими фотографиями прототипов новых Hilux и снял с них камуфляж с помощью компьютерных программ.

2026 toyota hilux mid size truck gets rid of camouflage in fresh unofficial renderings 4 1
Рендерное изображение нового поколения пикапа Toyota Hilux

По мнению дизайнера, готовящаяся к дебюту итерация «Хайлакс» окажется менее революционной, чем от нее ждут, и пойдет по пути седана Camry, который пережил частичную ревизию внешнего вида с переходом в новое поколение.

Автомобиль могут наделить перелицованной оптикой, изменить ему дизайн решетки радиатора и бамперов, а также слегка подправить боковины кузова за счет немного другого обвеса из черного пластика на крыльях.

2026 toyota hilux mid size truck gets rid of camouflage in fresh unofficial renderings 6 1
Рендерное изображение нового поколения пикапа Toyota Hilux

Инсайдеры ждут, что новый Hilux сохранит платформу IMV, а значит его линейка силовых агрегатов также не претерпит серьезных перемен.

В таком случае в нее войдут проверенные временем 2,4- и 2,8-литровые турбодизели, а более крупный из них будет также использовать мягкую гибридную электрическую систему через интегрированный мотор-генератор.

Более доступные версии «Хайлаксов» имеют шансы сохранить 2,7-литровый «атмосферник», но он вряд ли позволит машине тягаться с более современными двигателями конкурентов VW Amarok и Ford Ranger.

Премьерный показ Toyota Hilux нового поколения должен состояться до конца 2025 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle/Youtube

Читайте также:

Последние новости:

Самый дорогой внедорожник в мире: сколько он стоит

7-местная версия кроссовера Suzuki Grand Vitara начинает обретать...

Выигравший Lamborghini Urus фанат Шакиры пожаловался, что у...

На тесты выехал седан, который может спасти Nissan

Suzuki обновила бестселлер за 430 тысяч рублей, который...

В Россию начали завозить олдскульного короля бездорожья от...

Очередь за новым Hyundai Palisade с запасом хода...

Крошечный недорогой хэтчбек Toyota для Азии «научили» управляться...

Прокладка ГБЦ не единственный страшный сон владельцев Subaru

Самый непопулярный кроссовер Hyundai замечен на тестах в...

8 «вечных» автомобилей без Toyota: неожиданный список

Новый шустрый хэтчбек Toyota GR Starlet близок к...

Новый недорогой хэтчбек Renault Clio показали в виде...

Hyundai Ioniq 6 назвали лучшим электромобилем массового рынка

Владелец Mercedes SL 500 забыл машину на парковке:...

Убрать посторонние запахи из салона машины можно неожиданными...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+