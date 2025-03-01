Новое поколение культового пикапа Toyota избавили от камуфляжа

Начало этого года ознаменовалось утечками в Сеть фотографий нового поколения мирового пикапа-бестселлера Toyota Hilux. Культовый японский утилитарник готовится к плановой смене генераций, которая может привнести в его дизайн первые за долгие годы существенные перемены.

Показать всех их взялся цифровой дизайнер «Theottle» из Малайзии, который воспользовался шпионскими фотографиями прототипов новых Hilux и снял с них камуфляж с помощью компьютерных программ.

Рендерное изображение нового поколения пикапа Toyota Hilux

По мнению дизайнера, готовящаяся к дебюту итерация «Хайлакс» окажется менее революционной, чем от нее ждут, и пойдет по пути седана Camry, который пережил частичную ревизию внешнего вида с переходом в новое поколение.

Автомобиль могут наделить перелицованной оптикой, изменить ему дизайн решетки радиатора и бамперов, а также слегка подправить боковины кузова за счет немного другого обвеса из черного пластика на крыльях.

Рендерное изображение нового поколения пикапа Toyota Hilux

Инсайдеры ждут, что новый Hilux сохранит платформу IMV, а значит его линейка силовых агрегатов также не претерпит серьезных перемен.

В таком случае в нее войдут проверенные временем 2,4- и 2,8-литровые турбодизели, а более крупный из них будет также использовать мягкую гибридную электрическую систему через интегрированный мотор-генератор.

Более доступные версии «Хайлаксов» имеют шансы сохранить 2,7-литровый «атмосферник», но он вряд ли позволит машине тягаться с более современными двигателями конкурентов VW Amarok и Ford Ranger.

Премьерный показ Toyota Hilux нового поколения должен состояться до конца 2025 года.