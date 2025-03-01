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7-местная версия кроссовера Suzuki Grand Vitara начинает обретать форму: первое изображение

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Летом 2022 года компания Suzuki вернула в строй название Grand Vitara, ранее использовавшееся ее популярным внедорожником. В новой итерации это имя досталось совершенно другой по философии машине – городскому кроссоверу, который впоследствии по параллельному импорту добрался даже до российского рынка.

Успех автомобиля заставил Suzuki подумать о том, чтобы выпустить более вместительный вариант новой «Гранд Витары». Как он будет выглядеть продемонстрировали цифровые художники студии «SRK Designs».

Трехрядный кроссовер авторы рендера показали пока только сбоку. На нем машина обладает таким же профилем, что и оригинальная пятиместная Grand Vitara, но выделяется на фоне короткого варианта увеличенной колесной базой и длиной, а также наличием более крупных 18-дюймовых колесных дисков. 

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Неофициальный рендер 7-местной версии кроссовера Suzuki Grand Vitara

Ожидается, что семиместный вариант более вместительной версии японского «паркетника» будет иметь длину около 4,4-метра. Его ширина составит 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Благодаря увеличенным габаритам внутри сможет расположиться третий ряд сидений, обеспечивающий два дополнительных посадочных места. 

Подробностей о том, какие двигатели будет использовать удлиненная «Гранд Витара», пока нет.

Впрочем, скорее всего, линейка моторов в новинку окажется перенесена с 5-местной модели, хотя и с небольшими донастройками, чтобы приспособить ее к дополнительному весу. 

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Suzuki Grand Vitara (5-местная версия)

Сегодня она состоит из 1,5-литрового ДВС, работающего как в составе мяго-гибридной силовой установки, так и обычного гибрида мощностью 103 и 115 лошадиных сил соответственно. 

Не исключено, что впоследствии у 7-местной Grand Vitara также появится версия, работающая на природном газе. 

Конкурировать на развивающихся рынках машине придется с такими популярными моделями как Hyundai Alcazar (семиместная версия Hyundai Creta), Tata Safari и другими представителями этого класса кроссоверов. 

В продажу автомобиль обещают запустить в середине 2025 года. 

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Фото:SRK Designs

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