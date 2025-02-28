Очередь за новым Hyundai Palisade с запасом хода 1000 км растянулась на год вперед

В конце прошлого года Hyundai представила новое поколение кроссовера Palisade. Машина поступила в продажу в Южной Корее в первые месяцы 2025-го и некоторые ее версии сразу же оказались в дефиците.

Как пишет корейская пресса, еще не поступившая в производство гибридная модификация, обеспечивающая уровень дальнобойности в 1000 км, сейчас практически недоступна для предзаказа, а те, кто успел оформить их недавно, будут дожидаться своих машин больше года.

Это гораздо дольше, чем в случае с обычными бензиновыми кроссоверами, очередь на которые выстроилась на три-четыре месяца вперед.

Гибридная версия Hyundai Palisade 2 поколения

Интерес к новому «Палисаду» оказался настолько высоким, что покупателей не смущает даже резко выросшая цена таких автомобилей.

К примеру, гибридный вседорожник подорожал по отношению к предшественнику на 10 миллионов вон (около 600 тысяч рублей), а бензиновый кроссовер увеличился в цене на 6 миллионов вон (365 тысяч рублей).

Интерьер Hyundai Palisade 2 поколения

Напомним, несколько недель назад новый Hyundai Palisade стал доступен для российских покупателей. Привезти такие машины из Кореи обещают параллельные импортеры. Разброс цен на автомобили велик.

За самые простые комплектации большого семейного вседорожника под заказ у нас просят от 7 миллионов рублей, тогда как стоимость наиболее дорогих достигает отметки в 11 миллионов 500 тысяч рублей.