ДомойАвтоновости сегодняОчередь за новым Hyundai Palisade с запасом хода 1000 км растянулась на...

Очередь за новым Hyundai Palisade с запасом хода 1000 км растянулась на год вперед

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия palisade hybrid gallery exterior hybrid driving view 01 1280x492 1

В конце прошлого года Hyundai представила новое поколение кроссовера Palisade. Машина поступила в продажу в Южной Корее в первые месяцы 2025-го и некоторые ее версии сразу же оказались в дефиците. 

Как пишет корейская пресса, еще не поступившая в производство гибридная модификация, обеспечивающая уровень дальнобойности в 1000 км, сейчас практически недоступна для предзаказа, а те, кто успел оформить их недавно, будут дожидаться своих машин больше года.

Это гораздо дольше, чем в случае с обычными бензиновыми кроссоверами, очередь на которые выстроилась на три-четыре месяца вперед.

Копия palisade hybrid gallery exterior hybrid tech view 980x377 1
Гибридная версия Hyundai Palisade 2 поколения

Интерес к новому «Палисаду» оказался настолько высоким, что покупателей не смущает даже резко выросшая цена таких автомобилей. 

К примеру, гибридный вседорожник подорожал по отношению к предшественнику на 10 миллионов вон (около 600 тысяч рублей), а бензиновый кроссовер увеличился в цене на 6 миллионов вон (365 тысяч рублей). 

6dca25c9 5e90 5091 9bd7 c979ffe50000
Интерьер Hyundai Palisade 2 поколения

Напомним, несколько недель назад новый Hyundai Palisade стал доступен для российских покупателей. Привезти такие машины из Кореи обещают параллельные импортеры. Разброс цен на автомобили велик. 

За самые простые комплектации большого семейного вседорожника под заказ у нас просят от 7 миллионов рублей, тогда как стоимость наиболее дорогих достигает отметки в 11 миллионов 500 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Крошечный недорогой хэтчбек Toyota для Азии «научили» управляться...

Прокладка ГБЦ не единственный страшный сон владельцев Subaru

Самый непопулярный кроссовер Hyundai замечен на тестах в...

8 «вечных» автомобилей без Toyota: неожиданный список

Новый шустрый хэтчбек Toyota GR Starlet близок к...

Новый недорогой хэтчбек Renault Clio показали в виде...

Hyundai Ioniq 6 назвали лучшим электромобилем массового рынка

Владелец Mercedes SL 500 забыл машину на парковке:...

Убрать посторонние запахи из салона машины можно неожиданными...

О Toyota Land Cruiser «для бедных» раскрыли новые...

Новый брутальный вседорожник Xiaomi на 7 мест замечен...

У кроссовера Toyota Crown Sport появилась очень стильная...

Новый недорогой кроссовер Honda показали на качественных изображениях

В новом спорткупе Lexus могут задействовать мощность пикапов...

Chevrolet хотят заставить выплатить огромную компенсацию владельцам за...

В России стали предлагать «бэби-Tiguan» от Volkswagen за...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+