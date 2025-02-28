Крошечный недорогой хэтчбек Toyota для Азии «научили» управляться как спорткар

Хэтчбек Toyota Agya является одним из самых доступных автомобилей в странах Юго-Восточной Азии. Машина спроектирована инженерами Daihatsu и продается в зависимости от рынка к рынку под разными названиями – от Daihatsu Ayla до Perodua Axia и Toyota Wigo.

Toyota Agya GR-S

Недавно этот автомобиль обзавелся фирменной GR-версией от Gazoo Racing, которая превратила его в настоящую гоночную «зажигалку».

Спецверсия получила название GR-S и отличается от обычной 5-дверки рядом косметических улучшений. Машина использует уникальный дизайн переднего бампера с «губой», вдохновленный GR Yaris, а также боковые юбки и имитацию диффузора сзади.

В дополнение к этому набору идет комплект крупных для этой модели 15-дюймовых легкосплавных колесных дисков и специальный спойлер для задней двери.

Салон Toyota Agya GR-S

Автомобиль позиционируется как спортивный, поэтому внутри него можно будет обнаружить некоторые «псевдоспортивные» детали. Среди них сиденья, отделанные замшей, с красной прострочкой, и эмблемы GR.

Главное, что делает из Agya GR-S машину, на голову превосходящую оригинальный хэтчбек – это спортивно настроенная подвеска и перекалиброванная рулевая рейка, которые обещают отличные впечатления от управляемости на треке.

Жаль только, что огромных скоростей на такой 5-дверке развить не удастся. Обычный Toyota Agya комплектуется 1,2-литровым мотором мощностью всего 87 лошадиных сил и 113 Нм, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. И версия GR-S от него ничем не отличается.