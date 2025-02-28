Новый шустрый хэтчбек Toyota GR Starlet близок к премьере

Toyota начала производство модели Starlet еще в 70-х, но в конце 90-х сняла такую машину с конвейера. Автомобиль представлял собой небольшой хэтчбек с малолитражным двигателем, который пользовался неплохим спросом в Японии.

Если верить слухам, вскоре имя Starlet будет возрождено. Более того, автомобилю предстоит пережить кардинальную смену имиджа в сравнении со всеми своими предшественниками. По крайней мере в одной из запланированных модификаций.

Неофициальные рендеры нового Toyota Starlet (массовая версия)

По информации портала «BestCarWeb», опубликовавшего новые рендерные изображения Starlet, в новом поколении эта модель сначала трансформируется в современный городской хэтчбек, а затем получит «заряженную» версию от Gazoo Racing.

Неофициальный рендер Toyota GR Starlet

В качестве основы для машины задействуют платформу GA-B. Ее длина составит 3850 мм, ширина 1725 мм, высота – 1475 мм, а расстояние между осями будет равно 2450 мм.

Как сообщают японские инсайдеры, новый Starlet получит под капот литровый рядный 3-цилиндровый агрегат, производительность которого пока не раскрыта, а «шустрая» модификация GR Starlet будет использовать 1,3-литровую турботройку мощностью свыше 150 лошадиных сил и 220 Нм момента.

Неофициальный рендер Toyota GR Starlet

Работать в паре с «наддувным» мотором предстоит исключительно 6-скоростной механической коробки передач.

Несмотря на слухи, полного привода у GR Starlet не будет. Ориентировочная цена машины должна составить от 2,5 до 2,8 миллиона японских иен или около 1,4 – 1,6 миллиона рублей по нынешнему валютному курсу.