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Hyundai Ioniq 6 назвали лучшим электромобилем массового рынка

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Hyundai продолжает поднимать планку инноваций в области электромобилей. Сегодня в интернете были опубликованы результаты комплексного исследования «J.D.Power», в котором оценивались все важные для электрокара показатели: удовлетворенность клиентов на основе реального опыта владения.

Учитывались ключевые факторы, такие как запас хода, удовольствие от вождения, удобство зарядки и общее качество машины.

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Hyundai Ioniq 6

В итоге первую строчку в этом ТОП-е завоевал седан Hyundai Ioniq 6, который в исследовании этого года поднялся наверх с третьего места и набрал на 26 баллов больше, чем среднестатистический автомобиль для массового рынка, работающий на электричестве. 

Первое место в этом рейтинге корейскому электрокару обеспечил целый ряд факторов. Первый из них – запас хода, который составляет 550 километров на одном заряде.

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Hyundai Ioniq 6

Следом жюри оценило его ультрасовременный дизайн и сверхбыструю зарядку, поддерживающую 800-вольтовую архитектуру. На станциях быстрой зарядки мощностью 350 кВт пополнить запас аккумулятора «шестерки» от 10 до 80 процентов можно всего за 18 минут. 

Напомним, Hyundai Ioniq 6 до недавнего времени предлагался в том числе на российском рынке.

Такие машины ввозили к нам из-за границы по альтернативным схемам без участия автопроизводителя. Однако с ужесточением санкций поставки корейских электрических седанов параллельным импортом стали проблематичными и невыгодными.

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Фото:Hyundai
ИСТОЧНИК:J.D.Power

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