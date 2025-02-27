Новый брутальный вседорожник Xiaomi на 7 мест замечен на тестах. Фото

Компания Xiaomi, недавно влившаяся в автомобильную промышленность, готовит очередную новую модель. Ей должен стать крупный вседорожник, который не будет похож на другие автомобили этого бренда.

Машине предстоит оказаться самым крупным SUV в гамме автопроизводителя и самым брутальным, а также заполучить под капот гибридный силовой агрегат вместо традиционных электрических силовых установок.

На днях тестовый прототип автомобиля, который еще не получил официального названия, подловили во время испытаний на дорогах Китая.

Машина с номером 027, кузов которой накрыт камуфляжной тканью, был замечен местными автомобильными папарацци, проследившими за ней во время большой части тестов неподалеку от завода Xiaomi Auto.

Шпионское фото прототипа нового большого кроссовера Xiaomi

Понять как будет выглядеть новинка китайской компании пока практически невозможно, но проглядывающиеся кузовные элементы сквозь маскировку и сам форм-фактор намекают на брутальный внешний облик.

Длина машины, которой предстоит заметно отличаться от уже представленных моделей Xiaomi SU7 и YU7, составит минимум 5 метров, что позволит разместить у нее в салоне три ряда сидений. Судя по профилю хвостовой части, автомобилю достанется распашная задняя дверь.

Шпионское фото прототипа нового большого кроссовера Xiaomi

Агрегатная линейка новинки одной из самых передовых китайских корпораций, пока засекречена. Но ходят слухи, что оснастить новый большой вседорожник Xiaomi собираются последовательной гибридной силовой установкой (EREV) с увеличенным запасом хода.

В нее должен войти двигатель внутреннего сгорания стороннего автопроизводителя, разработать который инженерам компании в сжатые сроки попросту не удастся. Связку ДВС составят несколько электромоторов, адаптированных под зарядку на 400-вольтовой архитектуре.

Появление нового 7-местного вседорожника Xiaomi ждут в 2026 году.