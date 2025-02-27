ДомойАвтоновости сегодняНовый брутальный вседорожник Xiaomi на 7 мест замечен на тестах. Фото

Новый брутальный вседорожник Xiaomi на 7 мест замечен на тестах. Фото

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
s 821f7b2c28674ba9867a15fac04f9fd3

Компания Xiaomi, недавно влившаяся в автомобильную промышленность, готовит очередную новую модель. Ей должен стать крупный вседорожник, который не будет похож на другие автомобили этого бренда.

Машине предстоит оказаться самым крупным SUV в гамме автопроизводителя и самым брутальным, а также заполучить под капот гибридный силовой агрегат вместо традиционных электрических силовых установок.

s d6ff2ba0054a4c36947715570e68ba6c

На днях тестовый прототип автомобиля, который еще не получил официального названия, подловили во время испытаний на дорогах Китая.

Машина с номером 027, кузов которой накрыт камуфляжной тканью, был замечен местными автомобильными папарацци, проследившими за ней во время большой части тестов неподалеку от завода Xiaomi Auto.

s b7a77907a3eb49ada0190bfe724fc27f
Шпионское фото прототипа нового большого кроссовера Xiaomi

Понять как будет выглядеть новинка китайской компании пока практически невозможно, но проглядывающиеся кузовные элементы сквозь маскировку и сам форм-фактор намекают на брутальный внешний облик. 

Длина машины, которой предстоит заметно отличаться от уже представленных моделей Xiaomi SU7 и YU7, составит минимум 5 метров, что позволит разместить у нее в салоне три ряда сидений. Судя по профилю хвостовой части, автомобилю достанется распашная задняя дверь.

s 8c7def3cd8264de8b276a49de7013cc2
Шпионское фото прототипа нового большого кроссовера Xiaomi

Агрегатная линейка новинки одной из самых передовых китайских корпораций, пока засекречена. Но ходят слухи, что оснастить новый большой вседорожник Xiaomi собираются последовательной гибридной силовой установкой (EREV) с увеличенным запасом хода.

В нее должен войти двигатель внутреннего сгорания стороннего автопроизводителя, разработать который инженерам компании в сжатые сроки попросту не удастся. Связку ДВС составят несколько электромоторов, адаптированных под зарядку на 400-вольтовой архитектуре.

Появление нового 7-местного вседорожника Xiaomi ждут в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai Ioniq 6 назвали лучшим электромобилем массового рынка

Владелец Mercedes SL 500 забыл машину на парковке:...

Убрать посторонние запахи из салона машины можно неожиданными...

О Toyota Land Cruiser «для бедных» раскрыли новые...

У кроссовера Toyota Crown Sport появилась очень стильная...

Новый недорогой кроссовер Honda показали на качественных изображениях

В новом спорткупе Lexus могут задействовать мощность пикапов...

Chevrolet хотят заставить выплатить огромную компенсацию владельцам за...

В России стали предлагать «бэби-Tiguan» от Volkswagen за...

Блогер заказал дешевый трактор из Китая и сильно...

Новое поколение минивэна Kia Carnival грозится примерить дизайн...

Машины с самыми качественными двигателями делают 5 автопроизводителей:...

Японский фейслифтинг Corolla Cross от Toyota отменит бензиновую...

Новое поколение знаменитого спортивного автомобиля Toyota ждут уже...

Новые поколения Mazda CX-5 и CX-3 получат одинаковый...

Два популярных кроссовера Kia отзывают из-за серьезной проблемы...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+