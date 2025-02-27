У кроссовера Toyota Crown Sport появилась очень стильная версия

За последние годы Toyota заметно расширила семейство современных автомобилей Crown, задав ему совершенно новое направление. Одной из недавних новинок в нем стал компактный кроссовер Crown Sport, который многие считают самым привлекательным в модельной гамме компании и даже сравнивают с Ferrari Purosangue.

Но для тех, кого дизайн такого «паркетника» в полной мере не устраивает, недавно появилась специальная версия, разработанная тюнерами компании «Tom’s».

Специально для Crown Sport был подготовлен пакет доработок, который сделает экстерьер машины уникальным и еще более дерзким, чем он был до этого.

Toyota Crown Sport в обвесе от Tom’s

Комплект состоит из передней и задней «губы» бампера, специальных боковых юбок, помимо которых для кроссовера предусмотрели крупное заднее антикрыло, заменяющее обычное в заводской модели.

Обвес спроектирован таким образом, чтобы выглядеть как единое целое несмотря на наличие отдельных деталей.

Помимо него покупателям тюнинг-кита предложат колеса из черного алюминия с алмазной огранкой, а также аналогичные диски с улучшенным блеском.

Колеса для Toyota Crown Sport от Tom’s

Стоимость внешнего комплекта доработок для Crown Sport составляет 497 тысяч 200 иен (288 тысяч рублей). За колеса придется доплатить еще 660 тысяч иен или 704 тысячи иен в зависимости от выбранного комплекта (382 тысячи и 497 тысяч рублей по действующему курсу).