У кроссовера Toyota Crown Sport появилась очень стильная версия

За последние годы Toyota заметно расширила семейство современных автомобилей Crown, задав ему совершенно новое направление. Одной из недавних новинок в нем стал компактный кроссовер Crown Sport, который многие считают самым привлекательным в модельной гамме компании и даже сравнивают с Ferrari Purosangue.
Но для тех, кого дизайн такого «паркетника» в полной мере не устраивает, недавно появилась специальная версия, разработанная тюнерами компании «Tom’s».
Специально для Crown Sport был подготовлен пакет доработок, который сделает экстерьер машины уникальным и еще более дерзким, чем он был до этого.
Комплект состоит из передней и задней «губы» бампера, специальных боковых юбок, помимо которых для кроссовера предусмотрели крупное заднее антикрыло, заменяющее обычное в заводской модели.
Обвес спроектирован таким образом, чтобы выглядеть как единое целое несмотря на наличие отдельных деталей.
Помимо него покупателям тюнинг-кита предложат колеса из черного алюминия с алмазной огранкой, а также аналогичные диски с улучшенным блеском.
Стоимость внешнего комплекта доработок для Crown Sport составляет 497 тысяч 200 иен (288 тысяч рублей). За колеса придется доплатить еще 660 тысяч иен или 704 тысячи иен в зависимости от выбранного комплекта (382 тысячи и 497 тысяч рублей по действующему курсу).