Новый недорогой кроссовер Honda показали на качественных изображениях

Хэтчбек Honda Brio появился в 2011 году. Машина была адресована рынкам развивающихся стран (в частности государствам Юго-Восточной Азии).
В основе автомобиля лежал седан Honda Amaze, который в конце 2024 года перешел в долгожданное новое поколение. Вместе с ним сменить генерацию теперь предстоит и родственному хэтчбеку, который может заметно измениться в сравнении со всеми своими предшественниками.
Цифровой художник «Theottle» накануне подготовил серию неофициальных рендерных изображений, на которых новый Honda Brio предстал без камуфляжа. Машина, тесты которой уже стартовали, может унаследовать экстерьер соплатформенного Amaze и на этот раз оказаться не хэтчбеком, а бюджетным городским кроссовером.
От седана маленький «паркетник» может получить аналогичное оформление передней части кузова с широкой ячеистой решеткой радиатора и лаконичной головной светотехникой, а также обзавестись схожими фонарями, но полностью новым задним бампером с имитацией диффузора.
Техническую сторону новинка «Хонды» со 100-процентной вероятностью позаимствует у седана Amaze, который в новом поколении сохранил актуальную 1,2-литровую атмосферную «четверку» на 90 лошадиных сил и 110 Нм. Ассистирует ей механическая «пятиступка» и бесступенчатый вариатор.
Полного привода от субкомпактного кроссовера Honda ждать не стоит. Платформа Amaze не предусматривает такого варианта, а значит машина будет продаваться исключительно с приводом на переднюю ось.