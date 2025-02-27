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Новый недорогой кроссовер Honda показали на качественных изображениях

Текст: Алиса Шашкова
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Хэтчбек Honda Brio появился в 2011 году. Машина была адресована рынкам развивающихся стран (в частности государствам Юго-Восточной Азии).

В основе автомобиля лежал седан Honda Amaze, который в конце 2024 года перешел в долгожданное новое поколение. Вместе с ним сменить генерацию теперь предстоит и родственному хэтчбеку, который может заметно измениться в сравнении со всеми своими предшественниками.

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Неофициальный рендер Honda Brio 3 поколения

Цифровой художник «Theottle» накануне подготовил серию неофициальных рендерных изображений, на которых новый Honda Brio предстал без камуфляжа. Машина, тесты которой уже стартовали, может унаследовать экстерьер соплатформенного Amaze и на этот раз оказаться не хэтчбеком, а бюджетным городским кроссовером.

От седана маленький «паркетник» может получить аналогичное оформление передней части кузова с широкой ячеистой решеткой радиатора и лаконичной головной светотехникой, а также обзавестись схожими фонарями, но полностью новым задним бампером с имитацией диффузора.

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Неофициальный рендер Honda Brio 3 поколения

Техническую сторону новинка «Хонды» со 100-процентной вероятностью позаимствует у седана Amaze, который в новом поколении сохранил актуальную 1,2-литровую атмосферную «четверку» на 90 лошадиных сил и 110 Нм. Ассистирует ей механическая «пятиступка» и бесступенчатый вариатор. 

Полного привода от субкомпактного кроссовера Honda ждать не стоит. Платформа Amaze не предусматривает такого варианта, а значит машина будет продаваться исключительно с приводом на переднюю ось. 

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Фото:Theottle/YouTube

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