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В России стали предлагать «бэби-Tiguan» от Volkswagen за 2,5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen уже давно не ввозит свои машины в Россию и не имеет здесь собственного производства, но это не значит, что купить такие автомобили в нашей стране сейчас невозможно. 

Более того, список представленных на рынке моделей этого немецкого автопроизводителя только растет. Недавно его пополнил автомобиль, в РФ никогда не продававшийся. Это компактный «паркетник», который называют заграницей «бэби Tiguan».

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Volkswagen Tharu XR

Редакция «Daily-Motor» проштудировала предложения «серых» автомобильных дилеров и выяснила, что на рынке России совсем недавно стал доступен новый кроссовер Volkswagen Tharu XR.

Это субкомпакт, который выпускается в Китае совместным предприятием SAIC Volkswagen и использует дизайн нового Tiguan, но отличается от мирового бестселлера крошечными размерами. 

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Длина автомобиля едва дотягивает до 4,3-метра, а расстояние между осями составляет 2,6-метра. В зависимости от рынка сбыта для Tharu XR предусмотрено несколько названий – от Tacqua до Taigun.

Автомобиль построен на платформе MQB и использует под капотом полуторалитровый атмосферный мотор на 110 лошадиных сил и его «наддувный» вариант, развивающий 150 лошадиных сил. 

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Салон Volkswagen Tharu XR

В России сейчас Tharu XR предложен с младшим двигателем, ассистирует которому классический «автомат», тогда как для более мощной версии положен робот DSG с двумя сцеплениями. Несмотря на статус кроссовера, машина продается только с передним приводом.

Что касается стоимости машины, то в России параллельно импортированные «бэби Тигуаны» 2025 года выпуска оценили в 2 миллиона 490 тысяч рублей.

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Фото:Volkswagen

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