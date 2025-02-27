В России стали предлагать «бэби-Tiguan» от Volkswagen за 2,5 млн рублей

Компания Volkswagen уже давно не ввозит свои машины в Россию и не имеет здесь собственного производства, но это не значит, что купить такие автомобили в нашей стране сейчас невозможно.

Более того, список представленных на рынке моделей этого немецкого автопроизводителя только растет. Недавно его пополнил автомобиль, в РФ никогда не продававшийся. Это компактный «паркетник», который называют заграницей «бэби Tiguan».

Volkswagen Tharu XR

Редакция «Daily-Motor» проштудировала предложения «серых» автомобильных дилеров и выяснила, что на рынке России совсем недавно стал доступен новый кроссовер Volkswagen Tharu XR.

Это субкомпакт, который выпускается в Китае совместным предприятием SAIC Volkswagen и использует дизайн нового Tiguan, но отличается от мирового бестселлера крошечными размерами.

Длина автомобиля едва дотягивает до 4,3-метра, а расстояние между осями составляет 2,6-метра. В зависимости от рынка сбыта для Tharu XR предусмотрено несколько названий – от Tacqua до Taigun.

Автомобиль построен на платформе MQB и использует под капотом полуторалитровый атмосферный мотор на 110 лошадиных сил и его «наддувный» вариант, развивающий 150 лошадиных сил.

Салон Volkswagen Tharu XR

В России сейчас Tharu XR предложен с младшим двигателем, ассистирует которому классический «автомат», тогда как для более мощной версии положен робот DSG с двумя сцеплениями. Несмотря на статус кроссовера, машина продается только с передним приводом.

Что касается стоимости машины, то в России параллельно импортированные «бэби Тигуаны» 2025 года выпуска оценили в 2 миллиона 490 тысяч рублей.