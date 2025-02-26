Новое поколение минивэна Kia Carnival грозится примерить дизайн Sportage

Премьера первого Kia Carnival датирована концом 90-х, а сегодня на рынке этот минивэн представлен в четвертой по счету генерации, в 2023-м году пережившей обновление.

До дебюта пятого поколения машины остается несколько лет, но независимые художники уже начали строить предположения о том, как она будет выглядеть.

Сегодня дизайнеры корейского блога «KKSStudio» представили собственное видение экстерьера нового Carnival, в котором автомобиль примерил стиль, ранее доставшийся бестселлеру Sportage.

Неофициальный рендер Kia Carnival 5 поколения

По мнению цифровых художников, в пятой генерации популярный корейский минивэн обзаведется переделанной головной оптикой, которая частично будет срисована со «Спортейджа». Кроме нее машина получит похожую радиаторную решетку и даже бампер.

Другие изменения в экстерьере реформенного вэна должны включить в себя появление у него широкого пластикового обвеса на колесных арках, перелицованных боковин и кормы, где могут незначительно поменяться задние фонари.

Неофициальный рендер Kia Carnival 5 поколения

В нынешнем поколении Kia Carnival построен на платформе Sorento. И вряд ли это изменится в будущем. Причем первым сменить свою актуальную генерацию предстоит именно кроссоверу, а уже за ним это сделает родственный минивэн.

Обе модели могут сохранить гибридную силовую установку, которая использует 1,6-литровый турбомотор, электрический двигатель и компактный аккумулятор, в совокупности выдающие до 265 лошадиных сил. Полный привод в них предлагается в качестве опции.

Премьеру новый Kia Carnival справит в ближайшие несколько лет, дебютировав после плановой смены генерации кроссовера Kia Sorento.