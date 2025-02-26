ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение минивэна Kia Carnival грозится примерить дизайн Sportage

Новое поколение минивэна Kia Carnival грозится примерить дизайн Sportage

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 02 26 в 15.53.26

Премьера первого Kia Carnival датирована концом 90-х, а сегодня на рынке этот минивэн представлен в четвертой по счету генерации, в 2023-м году пережившей обновление.

До дебюта пятого поколения машины остается несколько лет, но независимые художники уже начали строить предположения о том, как она будет выглядеть.

Сегодня дизайнеры корейского блога «KKSStudio» представили собственное видение экстерьера нового Carnival, в котором автомобиль примерил стиль, ранее доставшийся бестселлеру Sportage.

Снимок экрана 2025 02 26 в 15.53.57
Неофициальный рендер Kia Carnival 5 поколения

По мнению цифровых художников, в пятой генерации популярный корейский минивэн обзаведется переделанной головной оптикой, которая частично будет срисована со «Спортейджа». Кроме нее машина получит похожую радиаторную решетку и даже бампер.

Другие изменения в экстерьере реформенного вэна должны включить в себя появление у него широкого пластикового обвеса на колесных арках, перелицованных боковин и кормы, где могут незначительно поменяться задние фонари. 

Снимок экрана 2025 02 26 в 15.53.42
Неофициальный рендер Kia Carnival 5 поколения

В нынешнем поколении Kia Carnival построен на платформе Sorento. И вряд ли это изменится в будущем. Причем первым сменить свою актуальную генерацию предстоит именно кроссоверу, а уже за ним это сделает родственный минивэн. 

Обе модели могут сохранить гибридную силовую установку, которая использует 1,6-литровый турбомотор, электрический двигатель и компактный аккумулятор, в совокупности выдающие до 265 лошадиных сил. Полный привод в них предлагается в качестве опции. 

Премьеру новый Kia Carnival справит в ближайшие несколько лет, дебютировав после плановой смены генерации кроссовера Kia Sorento.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:KKSStudio/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Блогер заказал дешевый трактор из Китая и сильно...

Машины с самыми качественными двигателями делают 5 автопроизводителей:...

Японский фейслифтинг Corolla Cross от Toyota отменит бензиновую...

Новое поколение знаменитого спортивного автомобиля Toyota ждут уже...

Новые поколения Mazda CX-5 и CX-3 получат одинаковый...

Два популярных кроссовера Kia отзывают из-за серьезной проблемы...

Пародию на «Гелендваген» мощностью 20 л.с. хотят продать...

Японские автомобили назвали лучшим выбором для покупки в...

У брутального китайского внедорожника Chery iCar 03 появилась...

Хитовый в Японии полноприводный минивэн Toyota на 7...

Toyota «затизирила» новый компактный EV-кроссовер

Недорогой кроссовер Mitsubishi, на который был рекордный спрос,...

Toyota выпустит три новых спортивных автомобиля: две из...

Большой тест летних шин в Германии: раскрыта худшая...

Самый популярный кроссовер Toyota: три главные претензии к...

Как в автосервисе могут уничтожить двигатель машины простой...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+