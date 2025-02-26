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Японский фейслифтинг Corolla Cross от Toyota отменит бензиновую модель

Текст: Алексей Шмидт
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Популярный кроссовер Toyota Corolla Cross вот-вот переживет фейслифтинг. В качестве временной точки указывается 9 мая. Судя по данным, пришедшим из Японии, в дополнение к ранее обозначенным изменениям по внешности, новому оснащению и полноприводной версии GR Sport E-Four машина избавится от обычной топливной версии. 

Журналисты из «Страны восходящего солнца» пишут, что Corolla Cross уже однажды обновлялась на родном для себя рынке.

С тем рестайлингом автомобиль получил 2-литровый атмосферный мотор вместо 1,8-литрового. Однако с нынешним фейслифтингом безальтернативная топливная конфигурация машины будет отменена. 

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Toyota Corolla Cross

Единственным вариантом, в котором собираются продавать реформенный «паркетник», является модификация с 1,8-литровым бензино-электрическим мотором (Hybrid). Ему обещают улучшить экономичность за счет заводской оптимизации.

Кроме того, сообщается, что в линейку Corolla Cross должно войти исполнение GR Sport. Такому «паркетнику» будет положен гибрид на базе 2-литрового ДВС, максимальная комбинированная мощность которых составит 194 лошадиные силы. 

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Интерьер Toyota Corolla Cross

Внешне фейслифтинговые машины будут отличаться от предшественников слегка переделанным дизайном с другой решеткой радиатора и более острыми кластерами фар, а также новыми 18-дюймовыми колесными дисками. 

В салоне «паркетников» ждут появления электронного стояночного тормоза, сидений с вентиляцией и системы обнаружения слепых зон. 

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Фото:Toyota

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