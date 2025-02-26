Новое поколение знаменитого спортивного автомобиля Toyota ждут уже в 2026 году: первые изображения и подробности

В модельной линейке компании Toyota сейчас не так много спортивных автомобилей, как многим хотелось бы. Более того, некоторые из них доживают свой век и покидают некоторые рынки сбыта.

К примеру, это уже происходит с актуальным поколением модели GR86, построенным в связке с Subaru, у которой есть клон такой модели в лице купе BRZ.

По новой информации, пришедшей из Японии, третья генерация Toyota GR86 появится в 2026 году и будет разительным образом отличаться от своей нынешней итерации.

Спекулятивный рендер нового поколения Toyota GR86

Машине предстоит примерить на себя не только новый дизайн, но и обойтись без непосредственного участия в проекте «Субару».

Журналисты издания «BestCarWeb» сообщают, что опытно-конструкторские работы, которые ранее над этим проектом вела Subaru, отданы инженерам «Тойоты», а силовым агрегатом нового GR86 окажется не оппозитный 4-цилиндровый двигатель.

Ожидается, что под капотом машины расположится 2-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, о разработке которого Toyota поведала еще в мае прошлого года. Одной из его особенностей являются компактные размеры, позволяющие сделать капот максимально низким.

Кроме того, заявлено, что платформа нового GR86 будет переработана и окажется более огнеупорной, чем была раньше, но привод машины, как и прежде, будет исключительно задним (FR).