ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение знаменитого спортивного автомобиля Toyota ждут уже в 2026 году: первые...

Новое поколение знаменитого спортивного автомобиля Toyota ждут уже в 2026 году: первые изображения и подробности

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
00 s scoop 12 13 01 head 600x400 1

В модельной линейке компании Toyota сейчас не так много спортивных автомобилей, как многим хотелось бы. Более того, некоторые из них доживают свой век и покидают некоторые рынки сбыта.

К примеру, это уже происходит с актуальным поколением модели GR86, построенным в связке с Subaru, у которой есть клон такой модели в лице купе BRZ.

По новой информации, пришедшей из Японии, третья генерация Toyota GR86 появится в 2026 году и будет разительным образом отличаться от своей нынешней итерации.

Снимок экрана 2025 02 26 в 10.27.34
Спекулятивный рендер нового поколения Toyota GR86

Машине предстоит примерить на себя не только новый дизайн, но и обойтись без непосредственного участия в проекте «Субару». 

Журналисты издания «BestCarWeb» сообщают, что опытно-конструкторские работы, которые ранее над этим проектом вела Subaru, отданы инженерам «Тойоты», а силовым агрегатом нового GR86 окажется не оппозитный 4-цилиндровый двигатель.

Ожидается, что под капотом машины расположится 2-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, о разработке которого Toyota поведала еще в мае прошлого года. Одной из его особенностей являются компактные размеры, позволяющие сделать капот максимально низким.

Снимок экрана 2025 02 26 в 10.27.47

Кроме того, заявлено, что платформа нового GR86 будет переработана и окажется более огнеупорной, чем была раньше, но привод машины, как и прежде, будет исключительно задним (FR). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Блогер заказал дешевый трактор из Китая и сильно...

Новое поколение минивэна Kia Carnival грозится примерить дизайн...

Машины с самыми качественными двигателями делают 5 автопроизводителей:...

Японский фейслифтинг Corolla Cross от Toyota отменит бензиновую...

Новые поколения Mazda CX-5 и CX-3 получат одинаковый...

Два популярных кроссовера Kia отзывают из-за серьезной проблемы...

Пародию на «Гелендваген» мощностью 20 л.с. хотят продать...

Японские автомобили назвали лучшим выбором для покупки в...

У брутального китайского внедорожника Chery iCar 03 появилась...

Хитовый в Японии полноприводный минивэн Toyota на 7...

Toyota «затизирила» новый компактный EV-кроссовер

Недорогой кроссовер Mitsubishi, на который был рекордный спрос,...

Toyota выпустит три новых спортивных автомобиля: две из...

Большой тест летних шин в Германии: раскрыта худшая...

Самый популярный кроссовер Toyota: три главные претензии к...

Как в автосервисе могут уничтожить двигатель машины простой...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+