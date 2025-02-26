Два популярных кроссовера Kia отзывают из-за серьезной проблемы с двигателем

Более 137 тысяч кроссоверов Kia Soul и Kia Seltos пройдут через процедуру отзыва в США. Согласно информации, опубликованной организацией NHTSA, в их двигателях обнаружена проблема с поршневыми масляными кольцами, которые могли быть изготовлены неправильно.

Сервисная кампания затрагивает Soul и Seltos, выпущенные в период с 2021 по 2023 годы, и оснащенные 2-литровым бензиновым мотором.

Kia Soul

В Kia комментируют найденную в двигателях двух ее популярных SUV-моделей проблему, ссылаясь на завод комплектующих Kia Autoland в Хвасонге, где, по словам представителей компании, произошло нарушение процедуры контроля качества.

В результате поршневое кольцо, установленное в 2-литровый мотор «Соул» и «Селтос», может повредить стенку цилиндра двигателя и привести к чрезмерному расходу масла, а также стуку.

Если владелец не будет вовремя доливать масло и продолжит использовать поврежденный мотор, то это может привести к его полному выходу из строя и даже возгоранию.

Kia Seltos

Все обладатели неисправных кроссоверов Kia получат оповещение о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для замены на их машинах двигателя.

Кроме того, компания пообещала возместить всем клиентам, уже успевшим заменить мотор на своих автомобилях до отзыва, понесенные расходы на эту процедуру.

Отдельно отмечается, что проблема не связана с предыдущими похожими отзывными кампаниями в отношении автомобилей Hyundai и Kia, оснащенных моторами Theta II, в которых причина отказов была совершенно другой.