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У брутального китайского внедорожника Chery iCar 03 появилась широкофюзеляжная версия

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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В 2023 году китайская Chery зарегистрировала на родине бренд iCar. Первенцем этой марки стал брутальный внедорожник 03, который фактически является компакт-кроссовером, да еще и электрическим. На днях этот «поднебесный» SUV обзавелся комплектом доработок, улучшающим и без того агрессивный дизайн.

Шюрокофюзеляжный обвес для Chery iCar 03 получил название Blade Warrior и включает в себя новую решетку радиатора в сборе, передний и задний бамперы, а также расширители колесных арок и ребристые боковые юбки.

Материал комплекта выполнен из пластикового литья под давлением и также включает в себя оранжевые катафоты над «грилем». 

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Кроме того, для машины можно заказать персонализированные аксессуары, такие как багажные полки, канистры и боковые лестницы. 

Изменений в интерьере iCar 03 Blade Warrior не предусмотрено. Машина оснащается родным 9,2-дюймовым дисплеем цифровой комбинации приборов и 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы. 

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Комплект доработок для Chery iCar 03 Blade Warrior

Что касается мощности, то в одномоторном варианте производительность китайского внедорожника ограничена на отметке в 183 лошадиные силы и 220 Нм крутящего момента. Запас хода по циклу CLTC варьируется от 401 до 501 км.

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Двухмоторная версия обеспечивает машине отдачу в  278 л.с. и наличие системы полного привода. Минимальный уровень дальнобойности составляет 472 км, тогда как максимальный равен стандартным 501 км. 

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Фото:Chery

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