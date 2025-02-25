Хитовый в Японии полноприводный минивэн Toyota на 7 мест скоро обновится

Третье поколение минивэна начального уровня Toyota Sienta было представлено в 2022 году. Машина зарекомендовала себя на японском рынке очень хорошо и стала одним из самых продаваемых автомобилей в своем сегменте. Но вскоре ее ждет плановый рестайлинг.

По новой информации, пришедшей от инсайдеров, презентация реформенной Sienta должна состояться уже в 2025 году.

Toyota Sienta действующего образца

Обновление обещает привнести точечные изменения как в дизайн интерьера, так и экстерьера 7-местного компакта. Это должно позволить модели Toyota более успешно конкурировать с новым Honda Freed, который был модернизирован почти год назад.

Подтвержденных подробностей о том, как поменяется Sienta, пока нет. Японские журналисты предполагают, что машина примерит новое оформление «передка» и «кормы», а также сохранит свой семиместный салон и расширит оснащение.

Toyota Sienta дейставующего образца

В арсенал машины должна войти новая тормозная система с функцией Auto Hold, но двигатель останется без изменений.

Существующая бензиново-электрическая силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС останется в строю, но теперь выдавать 116 лошадиных сил, работая в паре с бесступенчатой электромеханической вариаторной трансмиссией e-CVT.

Интерьер актуальной Toyota Sienta

Что касается полного привода, то в реформенном компактном минивэне эта система должна оказаться неизменной.

Сейчас система 4WD в Sienta работает от отдельного электрического двигателя на задней оси мощностью 3 лошадиные силы, который не подходит для штурма бездорожья, а предназначен для уверенного трогания с места.