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Хитовый в Японии полноприводный минивэн Toyota на 7 мест скоро обновится

Текст: Михаил Романченко
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Третье поколение минивэна начального уровня Toyota Sienta было представлено в 2022 году. Машина зарекомендовала себя на японском рынке очень хорошо и стала одним из самых продаваемых автомобилей в своем сегменте. Но вскоре ее ждет плановый рестайлинг. 

По новой информации, пришедшей от инсайдеров, презентация реформенной Sienta должна состояться уже в 2025 году.

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Toyota Sienta действующего образца

Обновление обещает привнести точечные изменения как в дизайн интерьера, так и экстерьера 7-местного компакта. Это должно позволить модели Toyota более успешно конкурировать с новым Honda Freed, который был модернизирован почти год назад.

Подтвержденных подробностей о том, как поменяется Sienta, пока нет. Японские журналисты предполагают, что машина примерит новое оформление «передка» и «кормы», а также сохранит свой семиместный салон и расширит оснащение.

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Toyota Sienta дейставующего образца

В арсенал машины должна войти новая тормозная система с функцией Auto Hold, но двигатель останется без изменений. 

Существующая бензиново-электрическая силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС останется в строю, но теперь выдавать 116 лошадиных сил, работая в паре с бесступенчатой электромеханической вариаторной трансмиссией e-CVT. 

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Интерьер актуальной Toyota Sienta

Что касается полного привода, то в реформенном компактном минивэне эта система должна оказаться неизменной. 

Сейчас система 4WD в Sienta работает от отдельного электрического двигателя на задней оси мощностью 3 лошадиные силы, который не подходит для штурма бездорожья, а предназначен для уверенного трогания с места. 

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Фото:Toyota

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