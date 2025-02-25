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Toyota «затизирила» новый компактный EV-кроссовер

Текст: Алиса Шашкова
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Копия Toyota bZ Compact SUV Concept Euro Debut 4 1

В 2022 году Toyota представила футуристичное электрическое кросс-купе bZ, у которого должно было появиться серийное продолжение. Судя по первым тизерам и обозначенным срокам дебюта – появления такой машины стоит ждать уже в ближайшее время.

Маркетологи японского автопроизводителя подтвердили, что представят «совершенно новый захватывающий и удивительный электрокар 12 марта.

На тизерном изображении (затемненный снимок ниже) машину показали в профиль, который практически не раскрывает деталей ее экстерьера, но все же намекает на воплощение концепции 2022 года.

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Официальный тизер нового EV-кроссовера Toyota

Название нового «батарейного» кросс-купе в анонсе не уточняется. Впрочем, существует большая вероятность того, что он не получит индекс bZ. 

В Toyota решили отказаться от этого имени даже в его старшем родственнике bZ4X, недавно посчитав такой нейминг абсурдным нагромождением букв и цифр.

2022 Toyota bZ Compact SUV Concept 1
Концепт-кар Toyota bZ (2022)

Никаких подтвержденных подробностей о технических характеристиках машины также пока нет. Но если сравнить показанный на тизере автомобиль с концепт-каром 2022 года, то его длина должна составить примерно 4,5-метра, а высота – 1,6-метра.

В случае, если серийному кросс-купе достанутся эти габариты, то он окажется на 152 мм короче и на 90 мм ниже, чем Toyota bZ4X.

2022 Toyota bZ Compact SUV Concept 2
Концепт-кар Toyota bZ (2022)

О наборе двигателей новинки можно только догадываться. Если машина окажется техническим родственником Suzuki e-Vitara, то получит под капот один мотор на 142 лошадиные силы в переднеприводной версии и два двигателя в полноприводной, выдающих мощность до 182 л.с. соответственно. 

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Фото:Toyota

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