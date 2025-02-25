Toyota выпустит три новых спортивных автомобиля: две из них возрожденные легенды 

Компания Toyota намерена расширить свою модельную линейку тремя новыми спортивными автомобилями. Причем два из них должны оказаться машинами со старыми легендарными названиями Celica и MR2. Помимо них в ассортименте японского автопроизводителя появится новое спортивное купе Lexus LFA.

Культовое трио, каждый из которых будет работать от двигателя внутреннего сгорания, сформирует портфолио спортивных автомобилей, отвечающее запросам нескольких сегментов рынка.

Возвращение MR2 и Celica происходит ровно тогда, когда Toyota жизненно необходимо заполнить большие пробелы в модельном ряду. GR Supra приближается к концу своего производственного цикла и недавно получила версию Final Edition. Ее новое поколение появится не раньше 2027 года.

Концепт-кар Toyota FT Se (предположительный прообраз новой Toyota MR2)

GR86 и вовсе достиг своей финальной точки и даже был снят с продаж в Европе из-за новых правил безопасности. Именно поэтому японская компания остро нуждается в новых спортивных моделях.

Как возрожденная Celica, так и MR2 будут оснащаться новым 4-цилиндровым бензиновым мотором с турбонаддувом (G20E), недавно дебютировавшим на автосалоне в Токио. Его мощность в дорожной модели составит более 400 лошадиных сил, а в гоночном варианте превысит 600 л.с.

Концепт-кар Lexus LFA (предположительный прообраз нового купе Lexus LFR)

Первой свет увидит новая «Селика», которая даже может войти в гоночный чемпионат по ралли. Следом за ней дебютирует преемник Lexus LFA, которому пророчат мотор V8 с двумя турбонагнетателями, способными выдавать от 500 до 600 лошадиных сил. А последним (к 2028 году) появится возрожденный MR2.