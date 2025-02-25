За новым кроссовером Kia c ценой миллион рублей выстроились очереди

Премьера нового субкомпактного кроссовера Kia Syros состоялась в прошлом году, а уже в феврале 2025-го машина стала доступна для покупателей. Первым рынком для этой модели оказалась Индия, где новинка «Киа» собрала ошеломляющий отклик со стороны местных покупателей.

Согласно официальным подсчетам, с начала приема заказов на Syros корейский автопроизводитель собрал свыше 20 тысяч заявок на этот автомобиль.

Причем тенденции бронирования указывают на явное предпочтение со стороны покупателей базовых бензиновых версий (67 процентов). И неспроста.

Кроссовер Kia Syros

Все дело в том, что Syros стал самым доступным в линейке Kia кроссовером. Стоимость автомобиля составляет всего 11 тысяч 500 долларов или около 1 миллиона рублей по нынешнему курсу.

В стартовом варианте Kia Syros, который впоследствии будет доступен не только в Индии, но и на других рынках, предлагает неплохое оснащение. Автомобиль комплектуется литровым «наддувным» бензиновым двигателем, развивающим 120 лошадиных сил. Ассистирует ему «механика».

Арсенал базового «Сайроса» включает фары с галогеновыми лампочками, 15-дюймовые штампованные диски, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем, кондиционер и камеру заднего вида.

Что касается дизельной модификации, то в ней Syros стоит немного дороже. За такой вариант субкомпактного корейского кроссовера, предпочтение которому отдают 33 процента покупателей в Индии, просят от 12 тысяч 600 долларов или 1,1 миллиона рублей.