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Toyota продает аналог универсала Lada Granta дешевле миллиона рублей: что это за автомобиль

Текст: Алексей Шмидт
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toyota probox front on road 1

Сумма в 1 миллион рублей на российском первичном рынке за последние годы стала отправной точкой в самый бюджетный класс автомобилей, где основной упор сделан на компактные размеры. 

Хороший пример этому Lada Granta, цены универсал которой (кросс-версия) начинаются (по РРЦ от 1,2 миллиона рублей). Но в Японии у этого автомобиля существует аналог, стоимость которого при пересчете на рубли составляет менее миллиона рублей. И имя ему Toyota Probox.

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Toyota Probox

«Пробокс» – это обычный универсал, по габаритам совпадающий почти один в один с Lada Granta в аналогичном кузове. Его длина составляет 4195 мм против 4246 мм у «Гранты», а размер колесной базы равен 2550 мм (+74 мм к российскому универсалу).

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Несмотря на то, что машина выглядит снаружи и внутри так, будто застряла в 90-х, спрос на нее в Японии остается высоким благодаря цене всего в 1 миллион 529 тысяч иен или 898 тысяч рублей. 

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Сильной стороной этой бюджетной модели является возможность быстрого превращения ее из универсала в фургон (складыванием задней скамьи).

Автомобиль комплектуется атмосферным 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 94 лошадиные силы и в стартовой версии дешевле миллиона рублей ездит на 14-дюймовых штампованных колесах. 

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Задний ряд Toyota Probox

Но у Probox существуют более дорогие модификации, в оснащение которых входит 1,5-литровый ДВС и даже гибридный силовой агрегат, а также система полного привода. Но даже в самом «жирном» виде стоимость машины в Японии составляет 2 миллиона 57 тысяч 500 иен или 1,2 миллиона рублей. 

Что интересно, Toyota Probox сегодня можно заказать из Японии даже в Россию, но ждать цены, по которой автомобиль продается у себя на родине, разумеется, не стоит. 

В прошлом году один из новых «Пробоксов» был куплен заказчиком из Южно-Сахалинска у компании, занимающейся «серым» ввозом таких машин, за 2,5 миллиона рублей. 

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Фото:Toyota

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