Toyota продает аналог универсала Lada Granta дешевле миллиона рублей: что это за автомобиль

Сумма в 1 миллион рублей на российском первичном рынке за последние годы стала отправной точкой в самый бюджетный класс автомобилей, где основной упор сделан на компактные размеры.

Хороший пример этому Lada Granta, цены универсал которой (кросс-версия) начинаются (по РРЦ от 1,2 миллиона рублей). Но в Японии у этого автомобиля существует аналог, стоимость которого при пересчете на рубли составляет менее миллиона рублей. И имя ему Toyota Probox.

Toyota Probox

«Пробокс» – это обычный универсал, по габаритам совпадающий почти один в один с Lada Granta в аналогичном кузове. Его длина составляет 4195 мм против 4246 мм у «Гранты», а размер колесной базы равен 2550 мм (+74 мм к российскому универсалу).

Несмотря на то, что машина выглядит снаружи и внутри так, будто застряла в 90-х, спрос на нее в Японии остается высоким благодаря цене всего в 1 миллион 529 тысяч иен или 898 тысяч рублей.

Сильной стороной этой бюджетной модели является возможность быстрого превращения ее из универсала в фургон (складыванием задней скамьи).

Автомобиль комплектуется атмосферным 1,3-литровым бензиновым мотором мощностью 94 лошадиные силы и в стартовой версии дешевле миллиона рублей ездит на 14-дюймовых штампованных колесах.

Задний ряд Toyota Probox

Но у Probox существуют более дорогие модификации, в оснащение которых входит 1,5-литровый ДВС и даже гибридный силовой агрегат, а также система полного привода. Но даже в самом «жирном» виде стоимость машины в Японии составляет 2 миллиона 57 тысяч 500 иен или 1,2 миллиона рублей.

Что интересно, Toyota Probox сегодня можно заказать из Японии даже в Россию, но ждать цены, по которой автомобиль продается у себя на родине, разумеется, не стоит.

В прошлом году один из новых «Пробоксов» был куплен заказчиком из Южно-Сахалинска у компании, занимающейся «серым» ввозом таких машин, за 2,5 миллиона рублей.