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Появились фотографии нового Citroen C5 Aircross без камуфляжа

Текст: Алексей Шмидт
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В модельной линейке Citroen кроссовер C5 Aircross появился в далеком 2017 году. Спустя пять лет «паркетник» прошел через плановое обновление, а сейчас инженеры французской марки, входящей в концерн Stellantis, работают над второй генерацией этой модели. 

Прототипы нового C5 Aircross уже выехали тесты. Машины испытываются в маскировочной пленке, которая скрывает изменения в их внешности от папарацци.

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Тестовый прототип нового Citroen C5 Aircross

Но, судя по всему, спрятать реформенный кроссовер под камуфляжем французам не удалось. Накануне в интернете появились изображения машины без какой-либо маскировки.

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Концепт-кар C5 Aircross Concept (2024)

Утечкой поделился портал «AutoWEB». Судя по ней, Citroen C5 Aircross внешне будет сильно похож на одноименный концепт-кар, представленный в 2024 году.

Машине предстоит сменить имидж, примерив на себе более агрессивный дизайн, а также оказаться крупнее, чем был ее предшественник. 

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Серийный Citroen C5 Aircross 2 поколения

У прототипа новинка унаследует практически все решения за исключением скрытых дверных ручек и футуристичных закрытых колесных дисков, тогда как все остальные детали, в том числе особая форма головной оптики и задних фонарей в товарной модели останутся без изменений. 

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Уже известно, что новый C5 Aircross будет использовать ту же платформу STLA от Stellantis, что и Jeep Compass. 

Длина кроссовера увеличится с 4,5 до 4,65-метра, что позволит разместить внутри машины третий ряд сидений. 

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Какими моторами собираются снабдить новый C5 Aircross пока доподлинно неизвестно. Скорее всего серийный «паркетник» второго поколения получит под капот двигатели, положенные родственным моделям Opel и Peugeot. 

Презентация кроссовера должна состояться в течение нынешнего года. 

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Фото:AutoWEB

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