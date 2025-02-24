Появились фотографии нового Citroen C5 Aircross без камуфляжа

В модельной линейке Citroen кроссовер C5 Aircross появился в далеком 2017 году. Спустя пять лет «паркетник» прошел через плановое обновление, а сейчас инженеры французской марки, входящей в концерн Stellantis, работают над второй генерацией этой модели.

Прототипы нового C5 Aircross уже выехали тесты. Машины испытываются в маскировочной пленке, которая скрывает изменения в их внешности от папарацци.

Тестовый прототип нового Citroen C5 Aircross

Но, судя по всему, спрятать реформенный кроссовер под камуфляжем французам не удалось. Накануне в интернете появились изображения машины без какой-либо маскировки.

Концепт-кар C5 Aircross Concept (2024)

Утечкой поделился портал «AutoWEB». Судя по ней, Citroen C5 Aircross внешне будет сильно похож на одноименный концепт-кар, представленный в 2024 году.

Машине предстоит сменить имидж, примерив на себе более агрессивный дизайн, а также оказаться крупнее, чем был ее предшественник.

Серийный Citroen C5 Aircross 2 поколения

У прототипа новинка унаследует практически все решения за исключением скрытых дверных ручек и футуристичных закрытых колесных дисков, тогда как все остальные детали, в том числе особая форма головной оптики и задних фонарей в товарной модели останутся без изменений.

Уже известно, что новый C5 Aircross будет использовать ту же платформу STLA от Stellantis, что и Jeep Compass.

Длина кроссовера увеличится с 4,5 до 4,65-метра, что позволит разместить внутри машины третий ряд сидений.

Какими моторами собираются снабдить новый C5 Aircross пока доподлинно неизвестно. Скорее всего серийный «паркетник» второго поколения получит под капот двигатели, положенные родственным моделям Opel и Peugeot.

Презентация кроссовера должна состояться в течение нынешнего года.