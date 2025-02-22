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Отправленную на металлолом Toyota Tundra превратили в недорогого монстра бездорожья

Текст: Ростислав Архипов
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Toyota Tundra 2020 года, показанная на этих фотографиях, ждала утилизации после того, как в результате ДТП у нее была сильно повреждена передняя часть кузова. Однако в какой-то момент машина приглянулась компании Devolro, которая выкупила пикап и превратила его в монстра бездорожья.

Сейчас этот автомобиль продается на аукционе по цене, сопоставимой с самыми доступными китайскими кроссоверами.

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Модернизированная Toyota Tundra от Devolro

Первое, с чего был начат этот проект, так это с восстановления кузова автомобиля после удара. Затем его покрыли матовой краской Line-X Bedliner, которая придала машине зловещий внешний вид, а также использовали лифт-комплект Icon Vehicle Dynamic, чтобы поднять ее над землей дополнительно на 6,35 см. 

Дополнили общий монстроузный облик «Тундры» 20-дюймовые колеса, использующие 35-дюймовые «зубастые» шины Nitto Mud Grappler Extreme Terrain. Но на этом изменения в машине не закончились.

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Модернизированная Toyota Tundra от Devolro

Тюнеры установили на японский пикап новые бамперы со стальной защитой, дополнительные светодиодные фонари, расширители крыльев и массивный экспедиционный багажник, в который встроен комплект светодиодов. 

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Салон и моторный отсек машины модификации не затронули, поэтому под капотом «Тундра» сохранила родной 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 381 л.с., работающий в паре с 6-скоростным «автоматом» и двухступенчатой «раздаткой». 

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Пробег машины, выставленной на торги «Cars and Bids», составляет 20 тысяч 800 миль (33 тысячи 474 км). До завершения аукциона остается всего 4 дня. Последней ставкой за этот лот на момент написания статьи была сумма в 28 тысяч долларов или 2,5 миллиона рублей. 

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Фото:carsandbids.com

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