Легендарное купе Honda вернется в продажу уже этой осенью

Возрождение знаменитого купе компании Honda, носившего имя Prelude, анонсировали на выставке японской мобильности 2023 года. Тогда воскрешенную модель показали в концептуальной версии, но пообещали, что ждать серийный вариант придется недолго.

Изначально предполагалось, что машина будет запущена в 2026 году. Ее тестовые прототипы уже колесят по дорогам Германии. Но, судя по всему, появления автомобиля произойдет даже раньше, чем все думали.

По данным японского инсайдерского издания «BestCarWeb», близкого к руководству «Хонды», премьера товарного образца модели Prelude состоится уже очень скоро – этой осенью. Машину собираются представить в ноябре.

Спекулятивный рендер серийного Honda Prelude (BestCarWeb)

Ожидается, что длина новой спортивной модели Honda составит 4,5-метра, ее ширина будет равна 1,8-метрам, а высота – 1,3-метрам. Внутри предусмотрят посадочные места для четырех человек.

Подробности о технической стороне возрожденного Prelude пока не разглашаются, но в качестве платформы автомобиль точно будет использовать шасси переднеприводного Civic.

У этой модели спортивное купе может унаследовать также 2-литровую рядную «четверку», работающую в составе гибридной системы. Специально для Prelude этот силовой агрегат настроят для спортивного вождения, но постараются сохранить его топливную экономичность.