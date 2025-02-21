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Легендарное купе Honda вернется в продажу уже этой осенью

Текст: Алексей Шмидт
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Возрождение знаменитого купе компании Honda, носившего имя Prelude, анонсировали на выставке японской мобильности 2023 года. Тогда воскрешенную модель показали в концептуальной версии, но пообещали, что ждать серийный вариант придется недолго. 

Изначально предполагалось, что машина будет запущена в 2026 году. Ее тестовые прототипы уже колесят по дорогам Германии. Но, судя по всему, появления автомобиля произойдет даже раньше, чем все думали.

По данным японского инсайдерского издания «BestCarWeb», близкого к руководству «Хонды», премьера товарного образца модели Prelude состоится уже очень скоро – этой осенью. Машину собираются представить в ноябре.

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Спекулятивный рендер серийного Honda Prelude (BestCarWeb)

Ожидается, что длина новой спортивной модели Honda составит 4,5-метра, ее ширина будет равна 1,8-метрам, а высота – 1,3-метрам. Внутри предусмотрят посадочные места для четырех человек.

Подробности о технической стороне возрожденного Prelude пока не разглашаются, но в качестве платформы автомобиль точно будет использовать шасси переднеприводного Civic. 

У этой модели спортивное купе может унаследовать также 2-литровую рядную «четверку», работающую в составе гибридной системы. Специально для Prelude этот силовой агрегат настроят для спортивного вождения, но постараются сохранить его топливную экономичность.

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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