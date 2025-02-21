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У шестого поколения Toyota RAV4 будет версия для бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Next gen Toyota RAV4 Hybrid illustrated 1

В последнее время японские автопроизводители активно взялись за создание для своих популярных кроссоверов так называемых «внедорожных» модификаций.

Сначала это сделала Mitsubishi, представив спецверсию Outlander под названием Sport Trail Edition, а вскоре то же самое ждет другой популярный японский SUV – Honda CR-V, которому достанется «внедорожный» вариант TrailSport.

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Шпионское фото шестого поколения Toyota RAV4

Чтобы не отставать от конкурентов в этом вопросе Toyota, готовящаяся к премьере нового, шестого поколения кроссовера RAV4, может включить в список модификаций этой модели версию TRD Pro. По крайней мере об этом пишут журналисты издания «Response», знакомые с планами компании.

По информации японского портала, пакет TRD Pro для нового «РАВ4» будет включать в себя модернизированный обвес по типу того, что использован во внедорожнике 4Runner.

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Toyota 4Runner TRD Pro

Кроме того, он может включить в себя пластину снизу, защищающую днище машины от повреждений, эксклюзивные внедорожные покрышки, багажник на крыше и систему мониторинга местности. 

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Шпионское фото шестого поколения Toyota RAV4

Технически «внедорожный» RAV4 от обычного кроссовера шестого поколения отличаться не будет.

В его оснащение войдет 2- и 2,5-литровый бензиновые моторы, а также гибридная силовая установка в подключаемой версии выдающая более 300 лошадиных сил и способная проезжать исключительно на электротяге до 100 км. 

Премьера Toyota RAV4 6 генерации состоится в течение этого года. Ожидается, что продажи машины стартуют с обычной версии этой модели, а только затем у покупателей появится выбор вседорожной модификации TRD Pro.

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Фото:TopElectricSuv, соцсети

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