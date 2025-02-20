Dacia в короткие сроки разработает новый электромобиль дешевле 2 млн рублей

Румынский суббренд Dacia, известный своими популярными бюджетными моделями Logan, Sandero и Duster, готовится представить очередную разработку для недорогого сегмента. Таким автомобилем должен стать городской электрокар, который окажется тесно связан с новым Renault Twingo.

Информацией о потенциальной новинке Dacia поделился гендиректор Renault Group Лука де Мео, поведавший в интервью британскому «Autocar» некоторые подробности об этом проекте.

По словам топ-менеджера, стоимость новой электрической модели Dacia составит около 18 тысяч евро (менее 2 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Машину обещают подготовить к премьере за 16 месяцев, что является очень коротким сроком для автопрома:

«Бросаем вызов любому конкуренту в мире, чтобы реализовать эту задумку (в обозначенные сроки). Мы переходим на китайскую скорость», – заявил де Мео британским журналистам.

Тизер нового электрокара Dacia (Autocar)

Ожидается, что новинка Dacia будет спроектирована на платформе AMPR Small, которая ляжет в основу новой генерации Renault Twingo. Аналогичная «тележка» уже применяется французской компанией в моделях Renault 4 и Renault 5.

Компактный электрокар Dacia должен оказаться частью значительного расширения портфолио румынской марки, которое произойдет после премьеры кроссовера Bigster.

В качестве сроков запуска машины в продажу называется середина 2026 года, то есть за год до премьеры нового, третьего поколения Sandero, который обещают сделать электромобилем.