У Chery может появиться футуристичный минивэн для путешественников

Китайский Chery, вслед за большинством других автопроизводителей, спешит создать собственный минивэн, в основе которого будет лежать кроссовер. Первые результаты работ над этим проектом уже известны. Центр дизайна и разработок «Чери» в Германии опубликовал изображения-скетчи, демонстрирующие футуристичный вэн для путешествий.

Длина виртуального концепта, названного Journeo, составляет 5,2-метра. Машина оснащена модульным багажником, в котором размещены сиденья, мобильная кухня и гриль. Передние кресла способны поворачиваться на 180 градусов, а задний диван умеет трансформироваться в двухспальную кровать.

На крыше прототипа, судя по изображениям, расположатся солнечные батареи, которые будут питать электрическую сеть машины.

Виртуальный концепт Chery Journeo

Другие интересные «фишки» концепта включат в себя наличие у минивэна пневматической подвески и специальных безвоздушных покрышек, на которых можно будет легко ездить по песку и грязи.

Для машины заявлена также панорамная стеклянная крыша и пол, покрытый замшей. Кроме того, в автомобиле будет предусмотрена возможность снятия дверных карт, которые выступят в нем в роли импровизированных подушек.

Никаких полноценных подробностей о технической стороне этого концепта в Chery пока не рассказали, но известно, что под капотом машины мог бы расположиться гибридный силовой агрегат на базе 2-литрового ДВС.

Автопроизводитель также упомянул о системе помощи водителю, которая способна сканировать пространство вокруг машины во время поиска парковки и системе поддержки навигации на высоких скоростях (что бы это не значило).

Когда Chery Journeo появится в серийном воплощении и будет ли выпущен в серийном варианте вообще пока неизвестно.