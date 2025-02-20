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Новый индийский кроссовер, который бросит вызов Hyundai Creta и Kia Seltos: первые «живые» фото 

Текст: Алексей Шмидт
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Первый Tata Sierra представлял собой 3-дверный внедорожник, который впоследствии было решено перевести в формат кроссоверов. В 2020-м году дебютировал концепт-вариант такого автомобиля, а затем с небольшими доработками машину показали в 2023-м и начале 2025-го.

Судя по всему, тесты серийного автомобиля уже стартовали. На днях Tata Sierra была впервые замечена на дорожных испытаниях в Индии.

Как и полагается кроссоверу, которого только ждет презентация, весь его кузов оказался сильно замаскирован. Замеченный прототип, вероятно, является вариантом Sierra, предназначенным для использования ДВС, хотя для этой модели будут положены также полностью электрические силовые установки.

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Предсерийный прототип Tata Sierra

Сквозь камуфляж в машине проглядывается высокий посаженный капот, узкая решетка радиатора и фары, соединенные между собой тонкой полосой, квадратная облицовка колесных арок, а форма кузова прототипа повторяет концепт, представленный в начале этого года на автосалоне AutoExpo.

Ожидается, что новый Tata Sierra на первых порах будет продаваться с бензиновым 1,5-литровым мотором и 2-литровым «дизелем». В случае с обоими мощность составит по 170 лошадиных сил, а крутящий момент будет равен 280 и 350 Нм соответственно.

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Предсерийный прототип Tata Sierra

Впоследствии у этого индийского кроссовера появится также вариант с электромотором.

Главным конкурентом машины, длина которой должна составить около 4,3-метра, значится целый список моделей этого сегмента – от Hyundai Creta и Kia Seltos до Suzuki Grand Vitara.

В продажу автомобиль поступит в этом году.  

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Фото:Autocarindia.com

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