Самые дорогие Audi станут еще дороже: во всем виноваты китайские автомобили 

Немецкий автопроизводитель Audi заявляет, что следующее поколение его флагманских моделей получит еще более высокие ценники, чем нынешнее. Все потому, что такие машины собираются привести к уровню роскоши, которые демонстрируют люксовые компании Porsche и Bentley.

Audi и его конкуренты, такие как BMW и Mercedes-Benz, с недавнего времени сталкиваются с серьезным давлением со стороны китайских автопроизводителей, которые предлагают аналогичные функции и более высокое качество отделки своих машин за гораздо меньшие деньги.

Концепт Audi grandshpere (прообраз нового Audi A8)

Единственным способом «Ауди» бороться с этим станут попытки сделать свои автомобили еще более премиальными, а значит более дорогими.

«Мы делаем шаг вверх с точки зрения премиальности, повышая престиж, желанность и восприятие бренда. И теперь больше заинтересованы в качестве бизнеса, чем в количестве.

Это означает значительный рост цены. И для того, чтобы реализовать эту затею успешным образом, нам нужно создать эту привлекательность для бренда», – заявил глава британского офиса ингольштадтского автогиганта Мигель Апарисио в интервью «AutoExpress».

Концепт Audi grandshpere (прообраз нового Audi A8)

По словам топ-менеджера, для Audi начинается новая эра, в которой меняются правила игры, а те автопроизводители, что были премиальными в прошлом, далеко не факт, что станут победителями в будущем.

Повышать качество машин немецкий автопроизводитель собирается с моделями, которые сама компания называет автомобилями C-и D-класса.

В последний входит роскошный седан A8 следующего поколения, выпуск которого из-за новой стратегии компании был отложен на неопределенный срок.