Выход нового поколения самого популярного пикапа в мире отложен на 2028 год

В 2020-м году самый продаваемый на планете пикап Ford F-150 перешел в новое поколение, а осенью 2023 года пережил обновление. Но популярность машины продолжает падать.

К примеру, за прошлый год спрос на автомобиль сократился на 5% и, судя по тенденции, продолжит падать. Казалось бы, оживить его могла бы скорая смена генерации, но, похоже, она не произойдет в ближайшее время.

Предполагалось, что новый F-150 представят в 2027 году, но если верить информации издания «CarsCoops», пикап будет запущен позже. Презентацию модели перенесут как минимум на год – на середину 2028-го.

Ford F-150 актуального поколения

О причинах задержки ничего не сообщается. В самом «Форд» пока никак не комментируют эту информацию.

F-150 является одним из самых важных продуктов для компании, который приносит ей львиную долю прибыли. Появление нового поколения этого пикапа с запозданием может привести к тому, что часть доли покупателей у него «откусят» конкуренты Toyota, Chevrolet, GMC и RAM.

Что касается абсолютно нового F-150, то о нем пока ничего толком неизвестно. Единственная информация, которая есть в Сети, связана с кодовым обозначением этого проекта – P736.

Тизер проекта T3 от Ford

Кроме того, на днях появилась информация, что вместе с обычным F-150 будет отложена премьера его электрической версии Lighting следующего поколения, известной как Project T3. Судя по слухам, машина увидит свет не раньше второй половины 2027 года.