У самого большого кроссовера Hyundai будет версия для Off-road: изображения

Не успел новый Hyundai Palisade выйти в продажу, как для него начали ускоренными темпами готовить внедорожную модификацию. Недавно прототипы таких машин заметили на шпионских фото.

Новое исполнение «Палисада», созданная для Off-road, получит приставку к названию XRT и будет значительно отличаться от обычного вседорожника. Как автомобиль может выглядеть на днях показали независимые дизайнеры.

В Сеть выложили серию неофициальных изображений Palisade XRT, на которых самый крупный кроссовер в линейке Hyundai обзавелся заводскими доработками, позволяющими ему форсировать бездорожье.

Неофициальный рендер Hyundai Palisade XRT (AutoYa)

Судя по рендерам, основные изменения в экстерьере машины должны включить появление у нее новых бамперов, капота с креплениями для веткорезов, которые дадут возможность автомобилю пробираться через заросшую местность, и специального черного обвеса по периметру кузова.

Что касается других отличий внедорожного Palisade от его простой версии, то здесь ждут увеличение дорожного просвета, установку специальный колес небольшого диаметра, обутых в «зубастые» шины, а также дверных ручек, зеркал и рейлингов на крыше, выполненных из черного пластика.

Неофициальный рендер Hyundai Palisade XRT (AutoYa)

Определенные изменения произойдут даже в салоне машины, но, скорее всего, они будут связаны с материалами отделки, которые сделают менее маркими и легче поддающимися мытью.

А вот в агрегатном отношении Palisade XRT почти наверняка окажется точно таким же, как обычный кроссовер. Под капотом автомобиля ждут базового 2,5-литрового агрегата на 281 лошадиную силу (422 Нм), который трудится в связке с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Для более дорогих версий предложат гибрид на 334 лошадиные силы, совокупная дальнобойность которого (связка бензина и электричества) составит порядка 1000 километров.

Премьера Hyundai Palisade 2 поколения в версии для Off-road состоится в течение этого года.