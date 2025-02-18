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Что не так с автомобилями BMW по мнению владельцев

Текст: Михаил Романченко
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BMW обладает репутацией автопроизводителя, который выпускает роскошные и быстрые машины. Философия баварской компании сводится к созданию автомобилей, склонных к азарту и острым ощущениям за рулем. Но далеко не всегда этот подход идет в ногу с надежностью и экономичной эксплуатацией.

Перелопатив форумы владельцев BMW можно обнаружить на них все самые неприятные вещи, которые разочаровали обладателей таких машин за время их использования.

Дорогой ремонт и обслуживание

Плановое техобслуживание и непредвиденный ремонт в случае c BMW может шокировать своей ценой. Даже простые работы вроде замены аккумулятора или тормозных колодок обходятся «бмвистам» дороже, чем владельцам автомобилей других марок.

Частые утечки масла

Двигатели BMW имеют склонность к тому, чтобы марать корпус своим маслом. Частым виновником этой проблемы являются прокладки клапанной крышки и корпуса масляного фильтра. Владельцы 3-Series (E90) и X5 (E70) сталкиваются с подобным чаще остальных. И иногда это выливается в дорогостоящий ремонт.

Ненадежная электроника

BMW делает высокотехнологичные автомобили, но далеко не всегда их продвинутые электронные «примочки» работают так, как надо. Система iDrive, встречающаяся в большинстве современных «БМВ», грешит сбоями. 

Кроме того, владельцы машин баварского автогиганта жалуются на проблемы с камерами заднего вида, дисплеями мультимедийной системы и электронными компонентами рулевого управления. 

Низкая ликвидность

Как и все премиальные автомобили, BMW быстро теряют в цене. Совершенно новый «бумер» может лишиться существенной части своей первоначальной стоимости уже в течение 5 лет. 

Дорогостоящие и частые замены тормозов

BMW использует в своих машинах мощные тормозные системы, но они быстро изнашиваются.

Тормозные колодки и диски часто нуждаются в замене раньше, чем на других массовых автомобилях. В кроссоверах X5 и X6 эта проблема стоит особенно остро из-за их высокого веса. 

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Фото:BMW

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