Легендарный хэтчбек Nissan вернется уже в этом году

Компания Nissan готовит настоящее электрическое наступление на 2025-й год. Несмотря на финансовые трудности, японский автопроизводитель пытается всеми силами выбраться из сложившейся ситуации выпуском новых моделей, как минимум две из которых будут работать исключительно на электротяге.

Первым в этом году должен дебютировать новый Nissan Leaf, который обещают сделать купеобразным кроссовером. Но, как выяснилось недавно, помимо него японцы готовят еще более компактную модель для этого же сегмента.

Спекулятивный рендер нового Nissan Micra (Real Channel Automotive)

Ожидается, что таким автомобилем окажется новое поколение хэтчбека Micra. Подробностей о машине, которая сейчас снята с производства на большинстве рынков, пока практически нет. Но ходят слухи, что она будет базироваться на новом электрическом Renault 5.

В случае подтверждения этой информации, автомобиль может получить аккумулятор на 52 кВт/ч, обеспечивающий ему запас хода около 410 километров.

Тизер нового Nissan Micra

Мощность двигателей в случае с новым Renault 5 варьируется от 122 до 150 лошадиных сил и существует высокий шанс, что они будут перенесены в свежую Micra.

Длина новинки «Ниссан» должна составить менее 4000 мм, что сделает ее короче Mazda2. Несмотря на миниатюрные размеры 5-дверка может получить просторный салон в сравнении с бензиновыми аналогами за счет компоновки без центрального тоннеля внутри.

Точные сроки выхода в продажу как нового Nissan Leaf, так и возрожденного Nissan Micra пока не раскрываются.