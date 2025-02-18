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Легендарный хэтчбек Nissan вернется уже в этом году

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Компания Nissan готовит настоящее электрическое наступление на 2025-й год. Несмотря на финансовые трудности, японский автопроизводитель пытается всеми силами выбраться из сложившейся ситуации выпуском новых моделей, как минимум две из которых будут работать исключительно на электротяге.

Первым в этом году должен дебютировать новый Nissan Leaf, который обещают сделать купеобразным кроссовером. Но, как выяснилось недавно, помимо него японцы готовят еще более компактную модель для этого же сегмента.

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Спекулятивный рендер нового Nissan Micra (Real Channel Automotive)

Ожидается, что таким автомобилем окажется новое поколение хэтчбека Micra. Подробностей о машине, которая сейчас снята с производства на большинстве рынков, пока практически нет. Но ходят слухи, что она будет базироваться на новом электрическом Renault 5.

В случае подтверждения этой информации, автомобиль может получить аккумулятор на 52 кВт/ч, обеспечивающий ему запас хода около 410 километров. 

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Тизер нового Nissan Micra

Мощность двигателей в случае с новым Renault 5 варьируется от 122 до 150 лошадиных сил и существует высокий шанс, что они будут перенесены в свежую Micra.

Длина новинки «Ниссан» должна составить менее 4000 мм, что сделает ее короче Mazda2. Несмотря на миниатюрные размеры 5-дверка может получить просторный салон в сравнении с бензиновыми аналогами за счет компоновки без центрального тоннеля внутри. 

Точные сроки выхода в продажу как нового Nissan Leaf, так и возрожденного Nissan Micra пока не раскрываются. 

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Фото:Real Channel Automotive

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