Peugeot может возродить хот-хэтч 205 GTi в виде электрокара конкурента Alpine A290

Если существует то, что французские автопроизводители делают хорошо, так это переднеприводные заряженные хэтчбеки. В свое время одними из лучших автомобилей в своем сегменте были Renault 5 GT и Peugeot 205 GTi.

Первый уже возродился в виде Alpine A290, а второй имеет на это шансы уже в скором времени. По крайней мере на это намекают топ-менеджеры «Пежо».

По словам генерального директора Peugeot Айлана Фави, давшего интервью британскому порталу «Autocar», в руководстве компании задумываются о возвращении значка GTi:

«Мне бы очень хотелось связать бренд Peugeot с тем, что он олицетворяет. Со своим прошлым, со своим наследием во всех смыслах. Так что мы оглянемся назад на то, каково наследие бренда. И подумаем, как оно может быть адаптировано к современному миру. Здесь ничего не исключено. И, конечно, это касается шильдика GTi».

Оригинальный Peugeot 205 GTi

Размышления топ-менеджера Peugeot оказались близки к тому, что думают их конкуренты из Renault. Те возродили легендарную модель Renault 5 и сделали из нее заряженный вариант Apline A290, который дебютировал летом 2024 года.

Если в Peugeot действительно решатся возродить модель GTi, то она точно не будет построена на базе нынешнего 208-го.

Вместо этого компания создаст совершенно новую электрическую модель, построенную на платформе STLA Small. Ее мощность составит свыше 215 лошадиных сил, а подвеску сделают жестче, чем на обычных автомобилях бренда.

Как она может выглядеть недавно показали дизайнеры из студии «Larsondesign» (заглавное изображение). В своей работе они опирались на экстерьер культового 205-го, но добавили ему современных деталей и линий.