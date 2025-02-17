Чем плохи автомобили Hyundai по мнению их владельцев

Продукция южнокорейской автомобильной компании Hyundai обладает репутацией доступных и надежных машин. Их выбирают за отличный современный дизайн, богатое оснащение и высокую ликвидность на вторичном рынке.

Но для некоторых покупка автомобилей Hyundai бывает омрачена рядом неприятных проблем, которые впоследствии заставляют пожалеть о своем выборе.

Проанализировав форумы владельцев Hyundai, можно выделить целый список претензий от обладателей таких машин к своим автомобилям.

Отказы двигателей в некоторых моделях

Ряд моделей Hyundai страдают от проблем с двигателями. В частности, речь идет о печально известных моторах Theta II, которые стучат, теряют мощность и полностью выходят из строя на некоторых автомобилях.

Компания отзывала машины с такими двигателями и меняла их по гарантии, но некоторым владельцам все равно пришлось столкнуться с их дорогостоящим ремонтом.

Плохое качество ЛКП

Автомобили Hyundai никогда не славились качеством своего лакокрасочного покрытия. Из-за тонкого слоя краска на кузовах машин склонна к появлению мелких сколов и даже отслаиванию. Hyundai признала наличие проблемы, но не соглашалась устранять этот недостаток по гарантии.

Проблемы с роботизированной коробкой передач (DCT) и вариатором CVT

На российском рынке автомобили Hyundai комплектовались «механикой» и классическим «автоматом», но на ряде других популярные модели этой компании продавали в том числе с «роботом» DCT и вариатором CVT.

Владельцы машин, оснащенных такими трансмиссиями, жаловались на грубые переключения передач, задержки в ускорении, рывки на низких оборотах и вибрацию, а некоторые столкнулись с их поломками за пределами гарантийного срока.

Сбои в мультимедийных системах

Информационно-развлекательные системы автомобилей Hyundai сложно назвать идеальными. Сенсорные дисплеи в них могут зависать или гаснуть, а проблемы с подключением к «мультимедийкам» через Apple CarPlay и Android Auto являются распространенным явлением. Правда все это легко лечится обновлением ПО.

Плохая шумоизоляция

Автомобили Hyundai не отличаются тишиной в салоне во время езды. Акустическая картина внутри машин сильно страдает от шума с колесных арок и ветра, что заставляет многих тратить средства на дополнительную шумоизоляцию сразу после их покупки.

Проблемы с управляемостью

Некоторые модели Hyundai страдают от неотзывчивого рулевого управления. Владельцы первых Solaris и Elantra жаловались на то, что на плохой дороге управлять машинами на высокой скорости становится проблематично. Проблема решалась самостоятельной заменой задних пружин на более жесткие.